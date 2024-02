Free Fire MAX खेलने वाले प्लेयर्स हमेशा डायमंड की तलाश में रहते हैं। डायमंड इन-गेम करेंसी है और इसके जरिए प्लेयर्स गेम के कॉस्मेटिक आइटम जैसे वेपन, कैरेक्टर, गन स्किन आदि पा सकते हैं। इन्हें असली के पैसों से खरीदा जाता है। Garena इस समय एक ऐसा इवेंट लेकर आया है, जो प्लेयर्स को डिस्काउंट में डायमंड के साथ-साथ बोनस डायमंड भी दे रहा है। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में नया Less is More इवेंट शुरू हो गया है। इसमें प्लेयर्स को पहली बार डायमंड खरीदने पर एक्स्ट्रा डायमंड बोनस के तौर पर दिए जा रहे हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX Less is More Event

फ्री फायर मैक्स में यह नया Less is more इवेंट 18 फरवरी, 2024 को शुरू हो गया था और 25 फरवरी, 2024 तक चलेगा। आप इस इवेंट के जरिए डायमंड खरीद सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि आप इस इवेंट से केवल एक बार ही डायमंड खरीद सकते हैं।

प्लेयर्स को मिलेगा इतना डिस्काउंट

यह इवेंट प्लेयर्स के पास उपलब्ध डायमंड्स की संख्या के आधार पर अलग-अलग डिस्काउंट पर 520 डायमंड्स का एक पैके ऑफर कर रहा है, जिसकी कीमत आमतौर पर 400 रुपये होती है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 50 से कम डायमंड हैं तो आपको इस पैक पर 60% की छूट मिलेगी।

इसका मतलब है कि आप इसे केवल 160 रुपये में पा सकते हैं। 50-150 डायमंड जिस प्लेयर के पास हैं, उन्हें 40 प्रतिशत ऑफ मिलेगा और वे 520 डायमंड 240 रुपये में खरीद पाएंगे। इसके अलावा, 150-300 डायमंड वाले प्लेयर्स को पैक 320 रुपये में मिलेगा।

बता दें कि इस इवेंट में वे लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जिनके पास 300 से ज्यादा डायमंड है।

कैसे खरीदें डायमंड?

Free Fire MAX में डायमंड खरीदने के लिए अपने डिवाइस पर गेम ओपन करें।

उसके बाद डायमंड आइकन पर क्लिक कर दें। यह स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देगा।

फिर Less is More इवेंट पर क्लिक कर लें।

अब देखें कि आपके पास कितने डायमंड हैं और उसके बाद डायमंड का पैक सिलेक्

कर लें।

कर लें। पेमेंट करने के बाद डायमंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे।

फ्री डायमंड पाने का तरीका

Google Play Store किसी भी फ्री डायमंड पाने के लिए सबसे अच्छा है। यह डिजिटल स्टोर यूजर्स को को ऐसे टास्क देता है, जिसके लिए उन्हें एक एप्लिकेशन इंस्टॉल करना होता है और कुछ दिनों तक उसका यूज करना होता है। इसके बाद, उन्हें एप के साथ अपने एक्पीरियंस के आधार पर Google Play Store पर एक रिव्यू लिखनी होगा।

इसके बाद उन्हें प्ले पॉइंट मिलते हैं, जिन्हें एक तय सीमा को पूरा करने के बाद यूज जा सकता है या सीधे फ्री फायर लेस इज मोर इवेंट में डायमंड्स के साथ यूज कर सकते हैं।