Google Play Store पर स्टोर है आपका डेटा, ऐसे करें तुरंत डिलीट

How to delete your data on Google Play Store: अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं, तो आप Google Play Store से अनजान नहीं होंगे। गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड स्मार्टफोन का कोर है, जहां से ही यूजर्स अपने फोन के लिए तरह-तरह के ऐप्स और गेम को डाउनलोड करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल प्ले स्टोर पर ऐप्स डाउनलोड करने के साथ-साथ आपका काफी डेटा यहां स्टोर हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते गूगल प्ले स्टोर पर आपका डेटा सेव रहे, तो इसे खुद से डिलीट कर दें। गूगल प्ले स्टोर से डेटा डिलीट करने का प्रोसेस काफी आसान है। कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने डेटा रिमूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Google Play store में मौजूद डेटा बैकग्राउंड में सेव होता रहता है, जिसकी वजह से कई बार प्ले स्टोर स्लो काम करने लगता है। इसके अलावा, कई बार ज्यादा डेटा स्टोर होने के चलते आपका फोन भी हैंग होने लगता है। अगर आपके साथ भी यह दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डेटा को रिमूव कर सकते हैं। यहा जानें आसान प्रोसेस।

अपने एंड्रॉइड फोन के Google Play Store से ऐसे डिलीट कर करें डेटा-

1. सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेटिंग्स को ओपन करें।

2. इसके बाद सेटिंग्स में स्क्रोल डाउन करक ‘Apps’ ऑप्शन पर टैप करें।

3. ऐप्स में आपको ‘All Apps’ पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद ऑल ऐप्स में आपको Google Play Store का ऑप्शन दिखाई देगा।

5. Google Play Store में जाकर आपको ‘Storage & Cache’ में जाना होगा।

6. इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर में मौजूद अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं।

ऐप करनी होंगी दोबारा लॉग-इन

गूगल प्ले स्टोर से डेटा डिलीट करने के बाद एक बाद का आपको ध्यान रखना होगा। गूगल प्ले स्टोर से डेटा रिमूव करने के बाद कई ऐप्स को आपको दोबारा लॉग-इन करना पड़ सकता है। ऐप के लॉग-इन आईडी पासवर्ड डेटा डिलीट के साथ डिलीट हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी ऐप का एक्सेस खो दें या फिर आपको ऐप दोबारा लॉग-इन करना पड़े, तो डेटा डिलीट करने से बचें।