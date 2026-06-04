Google लेकर आया Dreambeans ऐप, आपके अहम पलों को देगा कहानी का रूप

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 04, 2026, 09:19 AM (IST)
Google AI क्षेत्र में बढ़त बनाए रखने के लिए खास ऐप लेकर आ गया है। यह Dreambeans है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सपोर्ट दिया गया है, जिससे जीवन के अहम पलों को एनिमेटेड कहानियों में परिवर्तित किया जा सकेगा। कंपनी का मानना है कि यह एआई टूल (AI Tool) उन यूजर्स को बहुत पसंद आएगा, जो गूगल की सेवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। और पढें: Google का नया AI फीचर करेगा फर्जी कॉल की पहचान, डीपफेक स्कैम से यूजर्स को मिलेगी बड़ी सुरक्षा
गूगल के अनुसार, Dreambeans ऐप कंपनी की अलग-अलग सर्विस जैसे जीमेल, कैलेंडर, फोटो, यूट्यूब आदि से मिली जानकारी का उपयोग करके खास स्टोरी बनाता है। इससे यूजर्स को नई जगहों से लेकर नए अनुभव तक का सुझाव मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य यूजर्स को नए आइडिया प्रदान करना है। और पढें: Google Drive में आया शानदार अपडेट, अब मिलेंगे ये फीचर्स और फायदें
उदाहरण के तौर पर किसी यूजर को पालतू कुत्ता लेने जाना है और उसने लाने वाले दिन की तारीख कैलेंडर में दर्ज की है, तो यह ऐप एनिमेटेड फॉर्म में नए पपी की देखभाल से जुड़ी उपयोगी जानकारी और सुझाव देगा, जिससे डेट का पता चल जाएगा। साथ ही, उसका पालन करने की जानकारी मिलेगी। इससे यूजर पपी की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। और पढें: WhatsApp यूजर्स ध्यान दें, ये एक सेटिंग ऑफ रखना पड़ सकता है भारी, तुरंत ऐसे करें ऑन
गूगल का नया ऐप एंड्रॉइड (Android) और आईफोन (iPhone) यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस ऐप्लिकेशन को गूगल प्ले-स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अनावश्यक खबरों को स्क्रॉल करने की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें हर दिन 10 से 14 आर्टिकल देखने को मिलते हैं।
कंपनी का कहना है कि यह ऐप बेहद सुरक्षित है। इस ऐप से डेटा लीक होने की संभावना न के बराबर है। अच्छी बात यह है कि इस एप्लिकेशन में सिर्फ वो ही यूजर एक्सेस कर सकता है, जिसने इसे डाउनलोड किया है। यूजर जब चाहे, अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं।
कंपनी की प्रोडक्ट लीड Gozde Oznur ने बताया कि जब आप सोते हैं, तो ऐप आपके सभी कनेक्टेड ऐप्स पर काम करता रहता है, क्योंकि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह बहुत सारा डेटा है जिसे यह सर्च करता है। बीन्स वाला हिस्सा इस बारे में है कि आप अपने दिन की शुरुआत ताजी बनी कॉफी के एक कप से कैसे करते हैं। यह रात भर में सब कुछ प्रोसेस कर लेता है और सुबह आपको प्रेरणा की एक केंद्रित स्रोत देता है।
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