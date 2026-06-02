Published By: Manisha | Published: Jun 02, 2026, 06:50 PM (IST)
Free Fire Max में EVO Vault इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को बैटल रॉयल इवेंट में प्रीमियम EVO गन स्किन फ्री पाने का मौका मिलता है। इस महीने आप इस इवेंट में हिस्सा लेकर P90 Gilded Corrosion और M1887 Sterling Conqueror जैसी Evo Gun Skin फ्री पाने का मौका मिल रहा है। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है, जिसमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स को खेल के मैदान में दुश्मन को खत्म करने के साथ-साथ खुद का बचाव उनके वार से करना पड़ता है। दुश्मन को खत्म करने के लिए कई तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस इवेंट में मिल रही इवो स्किन के जरिए आप अपनी मौजूदा गन स्किन को नया रूप दे सकते हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में Sleepy Ring हुआ शुरू, Sleepyhead Bundle फ्री पाने का सुनहरा मौका
Free Fire Max में EVO Vault इवेंट आज 2 जून 2026 को लाइव हो गया है। यह इवेंट गेम में पूरे जून महीने लाइव रहने वाला है। ऐसे में आप इसमें हिस्सा लेकर EVO GUN Skin के साथ-साथ अन्य रिवॉर्ड्स के लिए भी अपना लक अजमा सकते हैं। आपको बता दें, गेम में जारी लक रॉयल इवेंट में रिवॉर्ड्स के लिए अपना लक अजमाना पड़ता है, जिसके लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करने होते हैं। आपको डायमंड्स खर्च करके स्पिन करना होगा, जिसके बाद आपको रिवॉर्ड लिस्ट से एक रिवॉर्ड फ्री मिलेगा। यहां देखें रिवॉर्ड्स लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में Party Dance Emote अनलॉक करने का सुनहरा मौका, Daily Special से आधी कीमत में करें अपने नाम
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1. M1887 Sterling Conqueror Evo Gun Skin
2. P90 Gilded Corrosion
3. Groza Bang Popblaster
4. XM8 Destiny Guardian
5. Luck Royale Voucher
6. Gilded Corrosion (P90) Token Crate
7. Bang Popblaster (Groza) Token Crate
8. Tactical Market
9. Team Booster
10. Enhance Hammer
11. Sterling Conqueror (M1887) Token Crate
12. Destiny Guardian (XM8) Token Crate
13. Super Leg Pockets
Free Fire Max में Evo Vault इवेंट में रिवॉर्ड्स पाने के लिए आपको स्पिन करना होगा। 1 स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स है, जो कि 90 डायमंड्स में होगा।
1. Evo Vault इवेंट को एक्सेस करने के लिए गेम में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।
2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाना होगा।
3. यहां आपको हाइलाइट्स का ऑप्शन दिखेगा।
4. इस ऑप्शन में आपको Evo Vault दिखेगा। जैसे ही आप इवेंट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।
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