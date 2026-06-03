Free Fire Max में Daily Special अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए आप विभिन्न तरह के इन-गेम आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। आज इस डेली स्पेशल सेक्शन के जरिए आप Shuffling Emote व Griffin Bundle को पा सकते हैं। खास बात यह है कि इन आइटम्स को आप डेली स्पेशल सेक्शन से आधे दाम में खरीद सकते हैं। यह सेक्शन अपने डिस्काउंट के लिए जाना जाता है। अगर आप गेम में नए इन-गेम आइटम्स लेने की सोच रहे हैं, तो यह सेक्शन आपके लिए ही है। यहां से आप कई तरह के इन-गेम आइटम्स को पा सकते हैं। साथ ही आपके Diamonds भी सेव होते हैं। और पढें: Free Fire Max में P90 Gilded Corrosion गन स्किन पाएं FREE, गेम में EVO Vault इवेंट हुआ शुरू

Free Fire Max Diamonds गेम की इन-गेम करेंसी है। इस करेंसी के जरिए ही आप गेम में नए आइटम्स खरीद सकते हैं… इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि, डायमंड्स भले ही वर्चुअल करेंसी है, लेकिन इसे असली पैसों से खरीदा जाता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग डायमंड्स को खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं। अगर आप भी नए आइटम्स खरीदने के साथ-साथ अपने डायमंड्स को सेव करना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए फायदे का सौदा है। जैसे ही हमने बताया इस सेक्शन के जरिए आप डिस्काउंट के साथ ढेर सार आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं। इस सेक्शन में मिलने वाले आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद उन्हें आप आधे दाम में खरीद सकते हैं। यदि किसी आइटम की कीमत 100 डायमंड्स है, उसे आप 50 डायमंड्स में खरीद सकेंगे। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में Sleepy Ring हुआ शुरू, Sleepyhead Bundle फ्री पाने का सुनहरा मौका

Daily Special

और पढें: Free Fire Max में Party Dance Emote अनलॉक करने का सुनहरा मौका, Daily Special से आधी कीमत में करें अपने नाम

1. Loot Box Chips Case

Loot Box Chips Case की कीमत 299 डायमंड्स है, जो कि आप 149 डायमंड्स में मिलने वाला है।

2. BP S8 Token Crate

BP S8 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में डेली स्पेशल सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं।

3. Griffin Bundle

Griffin Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल से 449 डायमंड्स में पाया जा सकता है।

4. Armor of Riches (Facepaint)

Armor of Riches (Facepaint) की कीमत 99 डायमंड्स है, जो कि 49 डायमंड्स में मिल रहा है।

5. Hypercore Blues (VECTOR + G18) Weapon Loot Crate

Hypercore Blues (VECTOR + G18) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में आज मिलेगा।

6. Shuffling Emote

Shuffling Emote की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि 99 डायमंड्स में पाया जा सकता है।

Daily Special कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लें।

2. यहां आपको स्टोर सेक्शन पर जाना है।

3. इसके बाद डेली स्पेशल सेक्शन पर जाएं।

4. यहां आपको आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट दिख जाएगी।

Add Techlusive as a Preferred Source

5. आप डायमंड्स इस्तेमाल करके इन आइटम्स को खरीद सकते हैं।