Published By: Manisha | Published: Jan 19, 2026, 04:28 PM (IST)
Free Fire Max में Urban Contrast Bundle पाने का मौका मिल रहा है। इस बंडल को आप फ्री फायर मैक्स डेली स्पेशल सेक्शन स आप आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में किसी भी तरह के इन-गेम आइटम्स को खरीदने के लिए इन-गेम करेंसी Diamonds की जरूरत पड़ती है। वहीं, डायमंड्स को असली पैसों से खरीदा जाता है। अगर आप गेम में नया इन-गेम आइटम्स खरीदना चाहते हैं, तो आप गेम में पैसे लगाने होंगे। ऐसे में प्लेयर्स कम से कम डायमंड्स में नए इन-गेम आइटम्स पाना चाहते हैं। ऐसे प्लेयर्स के लिए डेली स्पेशल ही खास जरिया है। और पढें: Free Fire Max में Divergent Fist और Loot Box-Cathy मिल रहा फ्री, लाइव हुआ नया इवेंट
Free Fire Max में इन-गेम आइटम्स खरीदने के लिए गेम स्टोर है। इसके अलावा, स्टोर सेक्शन में एक डेली स्पेशल सेक्शन मौजूद है। इन सेक्शन में डेली कई इन-गेम आइटम्स को एड किया जाता है। इस आइटम्स को आप डेली स्पेशल सेक्शन से आधे दाम में खरीद सकते हैं। यदि किसी आइटम की कीमत 100 डायमंड्स है, तो डेली स्पेशल से आप उसी आइटम को 50 डायमंड्स में खरीद सकेंगे। दरअसल, इसके पीछे की वजह डेली स्पेशल सेक्शन में मिलने वाला डिस्काउंट ऑफर है। फ्री फायर मैक्स गेम के डेली स्पेशल सेक्शन में मिलने वाले आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद उन्हें आप आधे दाम में खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आज आप डेली स्पेशल से Urban Contrast Bundle को आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: मुफ्त में Diamond-Character समेत बहुत कुछ मिल रहा आज, अभी करें कोड रिडीम
1. BP S9 Token और पढें: Free Fire Max में Relay Mart इवेंट की एंट्री, Megumi Fushiguro Bundle पाने का मौका
BP S9 Token की कीमत गेम में 10 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 5 डायमंड्स में पा सकते हैं।
2. Urban Contrast Bundle
Urban Contrast Bundle की कीमत गेम में 899 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल सेक्शन से 449 डायमंड्स में मिल रहा है।
3. Budgerigar Top
Budgerigar Top की कीमत गेम में 599 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल सेक्शन से 299 डायमंड्स में मिलेगा।
4. Skyboard Golden Sledge
Skyboard Golden Sledge की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे आप 99 डायमंड्स में ही क्लेम कर सकते हैं।
5. Mini Uzi Amber Megacypher Loot Crate
Mini Uzi Amber Megacypher Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।
6. Agile Boxer
Agile Boxer की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे डेली स्पेशल सेक्शन से आज 99 डायमंड्स में पाया जा सकता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information