Published By: Manisha | Published: Jan 15, 2026, 05:59 PM (IST)
Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स गेम में आज The Swan Emote पाने का मौका मिल रहा है। इस इमोट को आप गेम में आधे दाम में खरीद सकते हैं। दरअसल, इसे गेम डेवलपर कंपनी ने अपने Daily Special सेक्शन में एड किया है। डेली स्पेशल की बात करें, तो यहां से प्लेयर्स डेली बेसिस कई सारे इन-गेम आइटम्स को आधे दाम में खरीद पाते हैं। अगर आप अपने लिए नया इन-गेम आइटम खरीदने की सोच रहे थे, तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। आज The Swan Emote के साथ-साथ आपको कई सारे इन-गेम आइटम्स इस सेक्शन में मिलने वाले हैं। और पढें: Free Fire Max में Flame Wings और Battle Angel Bundle पाने का मौका, आधे Diamonds में करेगा Claim
Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन से आप आज The Swan Emote को आधे दाम में खरीद सकते हैं। यह एक खास एक्शन वाला इमोट है, जिसका इस्तेमाल आप गेम में अपनी खुशी दिखाने के साथ-साथ किसी को चिढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। डेली स्पेशल के ऑफर की बात करें, तो इस सेक्शम में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। इस ऑफ के बाद आप उन आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। डेली स्पेशल में आज The Swan Emote के साथ Fiendish Foxtail Bundle जैसे आइटम्स पाने का मौका मिल रहा है। यहां देखें इस सेक्शन में मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, आधे दाम में मिल रहा Number 1 Emote
1. BP S8 Token और पढें: Free Fire Max में Popstar By Night Bundle करें Claim, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट
BP S8 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जिसे आप Daily Special सेक्शन से 5 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
2. Sealie
Sealie की कीमत 1199 डायमंड्स है, जो कि आपको डेली स्पेशल सेक्शन से 599 डायमंड्स में मिलेगा।
3. Fiendish Foxtail Bundle
Fiendish Foxtail Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जिसे आप 599 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।
4. Origin
Origin की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आज 49 डायमंड्स में क्लेम किया जा सकता है।
5. Pumpkin Flames Weapon Loot Crate
Pumpkin Flames Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स
6. The Swan Emote
The Swan Emote की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे आप 99 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
