Free Fire Max में AK47 Unicorn Rage (Golden Era) गन स्किन पाएं फ्री, AKX VSS Ring इवेंट शुरू

Free Fire Max में AKX VSS Ring इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को AK47 जैसी प्रीमियम गन स्किन फ्री मिल रही है। आपको बता दें, फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में प्लेयर्स को दुश्मन को मार गिराने के लिए कई तरह के इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। इन आइटम्स को गेम से ही खरीदा जाता है। इन्हें खरीदने के लिए इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है, जो कि असली पैसों से आते हैं। अगर आप गेम में आइटम्स खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो आपके लिए गेम में कई इवेंट्स भी लाइव होते रहते हैं। AKX VSS Rings इन्हीं में से एक इवेंट है। आइए जानते हैं। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा KO Night Burn Bundle और Volcanic Furry स्किन, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire Max में AKX VSS Rings इवेंट गम में शुरू हो गया है, जो कि 10 दिन तक लाइव रहेगा। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को AK47 जैसी प्रीमियम गन स्किन फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इन प्रीमियम गन स्किन को पाने के लिए उन्हें इनकी कीमत के डायमंड्स खर्च नहीं करने होंगे। हालांकि, यह एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें फ्री मिलने वाले आइटम्स के लिए आपको अपना लक अजमाना पड़ता है। लक अजमाने के लिए आपको स्पिन करना होता है, जिसके लिए डायमंड्स खर्च करने होते हैं। हालांकि, ये डायमंड्स इन आइटम्स की कीमत से बेहद कम होते हैं। इस इवेंट में आपको AK47 Unicorn Rage (Golden Era) व VSS Sweet Takedown जैसे गन स्किन फ्री मिल रही है। यहां देखें पूरी लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में रिवॉर्ड्स की बारिश, बिना डायमंड के पाएं Voice Note-Sunscale Serpent स्किन

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Rewards

1. VSS Sweet Takedown

2. AK47 Unicorn Rage (Golden Era)

3. AK47 Unicorn Rage (Lava)

4. VSS Fiery Battle

5. Universal Ring Token

Spin Price

AKX VSS Rings इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स है, जिसे आप 90 डायमंड्स में पूरा कर सकते हैं।

AKX VSS Ring इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में Free Fire Max गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर क्लिक करें।

3. यहां आपको हाइलाइट्स में AKX VSS Rings इवेंट का बैनर दिखेगा।

4. इस बैनर पर क्लिक करके आप प्रीमियम गन स्किन फ्री मिलेगी।

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5. गन एक्सेस करने के लिए आपको डायमंड्स खर्च करके स्पिन करना होगा।