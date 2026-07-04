Free Fire Max खेलने वालों के लिए गुड न्यूज, आधे दाम में मिल रहा Weight Training इमोट

Free Fire Max भारत में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला मोबाइल गेम है। इसे BGMI की टक्कर में लाया गया है। इसका गेमप्ले बहुत स्मूथ है। इसके ग्राफिक्स शानदार हैं। इसमें वेपन स्किन, इमोट, बंडल, ग्लू वॉल, कैरेक्टर और पेट जैसे गेमिंग आइटम भी मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके न केवल लुक बदला जा सकता है बल्कि जीत भी हासिल की जा सकती है। इन गेमिंग आइटम्स को पाने के लिए अच्छे खासे Diamond खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन डायमंड की कमी के कारण ज्यादातर गेमर्स आइटम्स अनलॉक नहीं कर पाते हैं। और पढें: Free Fire Max में AUG Blazing Fracture गन स्किन मिल रही FREE, गेम में New EVO AUG इवेंट शुरू

ऐसे प्लेयर्स के लिए गेम में रोज Daily Special लाइव किया जाता है। यह गेम का खास स्टोर है, जहां से आइटम्स को बहुत कम डायमंड में क्लेम किया जा सकता है। आइए इस गेमिंग गाइड में जानते हैं क्या है डेली स्पेशल और कैसे इस स्टोर से आइटम को खरीदा जा सकता है… और पढें: Free Fire Max Diamonds: M1917 Goal Kick गन स्किन पाएं फ्री, नया Top-Up Event हुआ शुरू

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल खास स्टोर है, जो आम स्टोर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इससे आइटम को आधी कीमत में पाया जा सकता है। आज यानी 4 जुलाई के डेली स्पेशल में Weight Training इमोट से लेकर Shadow Hitman बंडल तक मिल रहा है। इन सभी को हाफ रेट में अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Come and Dance Emote, पाने के लिए करें ये काम

1. Weight Training इमोट की ओरिजनल कीमत 599 डायमंड है, लेकिन इसे 299 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

2. BP S7 Token 10 डायमंड की जगह 5 डायमंड में मिल रहा है।

3. Shadowthorn Hitman बंडल को 599 डायमंड में खरीदा जा सकता है। इसकी असली कीमत 1199 डायमंड है।

4. Vampire (Facepaint) 99 डायमंड की बजाय 49 डायमंड में लिस्ट है।

5. Nutty Quirk Parachute को 99 डायमंड की जगह 49 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है।

6. Paradise Defender Weapon loot crate 40 डायमंड में नहीं बल्कि 20 डायमंड में मिल रही है।

कैसे खरीदें गेमिंग आइटम ?

अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो हम आपको यहां पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिससे आप ऊपर बताए गए आइटम को आसानी से खरीदकर गेम में इस्तेमाल कर सकेंगे।

1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन को दबाएं।

3. यहां आपको डेली स्पेशल टैब दिखाई देगा, उस पर टैप करें।

4. आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल ओपन होगा।

5. यहां आपको जिस आइटम को अनलॉक करना है, उस पर क्लिक करिए।

6. परचेज बटन दबाकर पेमेंट करें।

7. इतना करने के बाद वो आइटम आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।

नोट : डेली स्पेशल की समय सीमा फिक्स होती है। इसके खत्म होते ही यह स्टोर दोबारा अपडेट हो जाता है और इसमें मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस वजह से गेमर्स को जल्दी से जल्दी गेमिंग आइटम खरीदने के लिए कहा जाता है।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल में कितना डिस्काउंट मिलता है ?

Ans. डेली स्पेशल में हर गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है।

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2. डेली स्पेशल को क्यों गेम में लाया गया है ?

Ans. डेली स्पेशल स्पेशली गेमर्स के लिए लाया गया है। इससे प्रीमियम गेमिंग आइटम क्लेम करने का चांस मिलता है।