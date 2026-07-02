Published By: Manisha | Published: Jul 02, 2026, 08:18 PM (IST)
Free Fire Max में EVO AUG इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को प्रीमियम गन स्किन फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इन गन स्किन की लिस्ट में AUG Blazing Fracture से लेकर AK47 Blue Flame Draco जैसी गन स्किन फ्री है। आपको बता दें, यह फ्री फायर मैक्स गेम का एक पॉपुलर मंथली इवेंट है, जो कि हर महीने की 2 तारीख को लाइव होता है। प्लेयर्स हर महीने इस इवेंट के लाइव होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप गेम में अपनी गन को प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो यह इवेंट आपके लिए ही है। आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max Diamonds: M1917 Goal Kick गन स्किन पाएं फ्री, नया Top-Up Event हुआ शुरू
Free Fire Max में New EVO AUG इवेंट गेम लाइव हो गया है, जो कि महीनेभर गेम में लाइव रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया यह इस गेम का पॉपुलर इवेंट है, जिसमें यूजर्स को प्रीमियम Gun Skin फ्री मिलती है। इस इवेंट में आपको AUG Blazing Fracture से लेकर AK47 Blue Flame Draco जैसी गन स्किन फ्री पाने का मौका मिल रहा है। गन स्किन के अलावा, इस इवेंट में अन्य कई रिवॉर्ड्स को भी शामिल किया गया है। इन सभी रिवॉर्ड्स को फ्री पाने के लिए आपको अपना लक अजमाना होता है। इसके लिए आप इन-गेम करेंसी Diamonds को खर्च करके स्पिन करते हैं। हर स्पिन पर आपको एक रिवॉर्ड फ्री मिलता है। हालांकि, स्पिन के लिए आपको अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करनी होती है। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Come and Dance Emote, पाने के लिए करें ये काम
New EVO AUG इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 90 डायमंड्स होती है, लेकिन इसे आप महज 40 डायमंड्स में ही पूरा कर सकेंगे। इस तरह आप डायमंड्स खर्च करके स्पिन करते हैं और फ्री रिवॉर्ड्स के लिए अपना लक अजमाते हैं। और पढें: Free Fire MAX 9th Anniversary: एनिवर्सरी बिगेन्स इवेंट लाइव, फ्री में मिल रहा Gold Vault वाउचर और पैन स्किन
1. AUG Blazing Fracture
2. AK47 Blue Flame Draco
3. P90 Gilded Corrosion
4. Groza Bang Popblaster
5. Gold Vault Voucher
6. Blazing Fracture (AUG) Token Crate
7. Blue Flame Draco (AK47) Token Crate
8. Team Booster
9. Tactical Market
10. Enhance Hammer
11. Gilded Corrosion (P90) Token Crate
12. Gold Vault Voucher
13. Bang! Popblaster (Groza) Token Crate
14. Super Leg Pocket
1. सबसे पहले फोन में Free Fire Max गेम ओपन करें।
2. इसके बाद Store सेक्शन पर जाएं।
3. यहां आपको हाइलाइट्स में जाना होगा।
4. इसके बाद आप New EVO AUG इवेंट का बैनर दिखेगा।
5. जैसे ही आप इस बैनर पर क्लिक करते हैं, तो इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स पा सकेंगे।
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