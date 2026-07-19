Mac और iPad के बाद अब Apple Music और Apple One भी हुए महंगे, जानें भारत में कितनी बढ़ी कीमतें

Apple Music या Apple One का इस्तेमाल करने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। Mac और iPad के लिए AppleCare+ सब्सक्रिप्शन महंगा करने के कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने भारत समेत कई देशों में अपने Apple Music और Apple One प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं।

भारत में Apple Music का Individual प्लान अब 119 रुपये की जगह 139 रुपये प्रति माह का हो गया है।

वहीं Student प्लान 59 रुपये से बढ़कर 69 रुपये प्रति माह हो गया है।

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी Family प्लान में हुई है, जिसकी कीमत अब 179 रुपये की बजाय 229 रुपये प्रति माह हो गई है।

नई कीमतें Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी गई हैं।

एप्पल का कहना है कि म्यूजिक लाइसेंसिंग की बढ़ती लागत की वजह से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कीमत बढ़ने के बावजूद यूजर्स को कोई नया फीचर या अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा।

Apple Music के अलग-अलग प्लान में क्या मिलता है?

एप्पल म्यूजिक के Individual प्लान में एक यूजर को 10 करोड़ से ज्यादा गानों की लाइब्रेरी, बिना विज्ञापन के म्यूजिक, ऑफलाइन डाउनलोड, Spatial Audio, Lossless Audio, Apple Music Classical और अलग-अलग डिवाइस पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। इसमें iPhone, iPad, Mac, Android फोन, Windows PC और कई स्मार्ट टीवी शामिल हैं।

Family प्लान में एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए अधिकतम छह लोग Apple Music का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मेंबर को अपनी अलग प्लेलिस्ट, पसंद के हिसाब से गानों की सिफारिश और पर्सनल म्यूजिक लाइब्रेरी मिलती है।

Student प्लान केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए उपलब्ध है। इसमें Individual प्लान की सभी सुविधाओं के साथ Apple TV+ का सब्सक्रिप्शन भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिया जाता है।

Apple One प्लान्स की नई कीमतें क्या हैं?

Apple One एक ऐसा पैक है जिसमें कई एप्पल सर्विसेज एक साथ मिलती हैं। इसकी कीमतें इस प्रकार है…

Individual प्लान 175 रुपये की जगह 195 रुपये प्रति माह का हो गया है।

Family प्लान 235 रुपये से बढ़कर 295 रुपये प्रति माह हो गया है।

Premier प्लान की कीमत 899 रुपये से बढ़ाकर 995 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

Apple One एक ऐसा प्लान है, जिसमें Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness+ और कुछ देशों में Apple News+ जैसी कई सेवाएं एक साथ मिलती हैं। अगर आप Apple की कई सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, तो अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की बजाय Apple One लेना अब भी फायदेमंद है। हालांकि, अब इसके लिए आपको हर महीने पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

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एप्पल म्यूजिक के अलावा और कौन-सा प्लेटफार्म बढ़ा चुका है कीमत?

Spotify भी अमेरिका समेत कई बाजारों में अपने Individual और Family प्लान की कीमतें बढ़ा चुका है। इससे साफ है कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग और कंटेंट की बढ़ती लागत का असर अब सीधे ग्राहकों पर पड़ रहा है। जिन छात्रों के पास वैध कॉलेज या यूनिवर्सिटी आईडी है, उनके लिए Student प्लान अब भी सबसे सस्ता है।