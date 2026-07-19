Mac और iPad के बाद अब Apple Music और Apple One भी हुए महंगे, जानें भारत में कितनी बढ़ी कीमतें

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 19, 2026, 10:31 AM (IST)
Apple Music या Apple One का इस्तेमाल करने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। Mac और iPad के लिए AppleCare+ सब्सक्रिप्शन महंगा करने के कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने भारत समेत कई देशों में अपने Apple Music और Apple One प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं।
एप्पल का कहना है कि म्यूजिक लाइसेंसिंग की बढ़ती लागत की वजह से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कीमत बढ़ने के बावजूद यूजर्स को कोई नया फीचर या अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा।
एप्पल म्यूजिक के Individual प्लान में एक यूजर को 10 करोड़ से ज्यादा गानों की लाइब्रेरी, बिना विज्ञापन के म्यूजिक, ऑफलाइन डाउनलोड, Spatial Audio, Lossless Audio, Apple Music Classical और अलग-अलग डिवाइस पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। इसमें iPhone, iPad, Mac, Android फोन, Windows PC और कई स्मार्ट टीवी शामिल हैं।
Family प्लान में एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए अधिकतम छह लोग Apple Music का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मेंबर को अपनी अलग प्लेलिस्ट, पसंद के हिसाब से गानों की सिफारिश और पर्सनल म्यूजिक लाइब्रेरी मिलती है।
Student प्लान केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए उपलब्ध है। इसमें Individual प्लान की सभी सुविधाओं के साथ Apple TV+ का सब्सक्रिप्शन भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिया जाता है।
Apple One एक ऐसा पैक है जिसमें कई एप्पल सर्विसेज एक साथ मिलती हैं। इसकी कीमतें इस प्रकार है…
Apple One एक ऐसा प्लान है, जिसमें Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness+ और कुछ देशों में Apple News+ जैसी कई सेवाएं एक साथ मिलती हैं। अगर आप Apple की कई सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, तो अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की बजाय Apple One लेना अब भी फायदेमंद है। हालांकि, अब इसके लिए आपको हर महीने पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
Spotify भी अमेरिका समेत कई बाजारों में अपने Individual और Family प्लान की कीमतें बढ़ा चुका है। इससे साफ है कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग और कंटेंट की बढ़ती लागत का असर अब सीधे ग्राहकों पर पड़ रहा है। जिन छात्रों के पास वैध कॉलेज या यूनिवर्सिटी आईडी है, उनके लिए Student प्लान अब भी सबसे सस्ता है।
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