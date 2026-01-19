Free Fire Max में Divergent Fist और Loot Box-Cathy मिल रहा फ्री, लाइव हुआ नया इवेंट

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 19, 2026, 09:33 AM (IST)
Free Fire Max में OB52 Update आने के बाद से काफी कुछ बदल गया है। गेम के ग्राफिक्स और गेमप्ले में सुधार हुआ है। नए-नए इवेंट देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक Itadori Royale है। इसमें प्रीमियम फिस्ट (पंच) मिल रहा है। यह एक्शन इफेक्ट है। इसके एक्टिव होने पर आपके कैरेक्टर के हाथों में फ्लेम दिखाई देगी। इसके द्वारा किल करने पर स्पेशल अनाउंसमेंट होगी। इसके अलावा, इवेंट से पारांग स्किन, लूट बॉक्स, पैराशूट-पेट स्किन और वेपन लूट क्रेट जैसे आइटम को भी प्राप्त किया जा सकता है।
फ्री फायर मैक्स का Itadori Royale हाल ही में लाइव हुआ है। यह लक रॉयल इवेंट है। इसमें Divergent Fist एक्शन फिस्ट, Parang-Tozama और Loot Box-Cathy ग्रैंड प्राइज के तौर पर मिल रहा है। इसके साथ स्काईबोर्ड, पैराशूट, पेट और व्हीकल स्किन, वेपन लूट क्रेट, टीम बूस्टर और सुपर लैग पॉकेट जैसे आइटम भी क्लेम करने के लिए मिल रहे हैं, जिन्हें स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है।

फ्री फायर मैक्स के इस इवेंट स्पिन करके ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को पाया जा सकता है। इसमें पहला स्पिन फ्री है। इसका मतलब है कि आपको पहली बार में ग्रैंड प्राइज मुफ्त में मिल सकता है। इसके बाद आपको डायमंड खर्च करने होंगे। पांच बार स्पिन करने के लिए 33 डायमंड का इस्तेमाल करना होगा।
