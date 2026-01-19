comscore
ENG
Free Fire Max में Divergent Fist और Loot Box-Cathy मिल रहा फ्री, लाइव हुआ नया इवेंट

Free Fire Max में Itadori Royale इवेंट लाइव हो गया है। इसमें प्रीमियम Divergent Fist मुख्य ईनाम के तौर पर दिया जा रहा है। इसके साथ Parang-Tozama और Loot Box-Cathy भी मिल रहा है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 19, 2026, 09:33 AM (IST)

Free Fire Max में OB52 Update आने के बाद से काफी कुछ बदल गया है। गेम के ग्राफिक्स और गेमप्ले में सुधार हुआ है। नए-नए इवेंट देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक Itadori Royale है। इसमें प्रीमियम फिस्ट (पंच) मिल रहा है। यह एक्शन इफेक्ट है। इसके एक्टिव होने पर आपके कैरेक्टर के हाथों में फ्लेम दिखाई देगी। इसके द्वारा किल करने पर स्पेशल अनाउंसमेंट होगी। इसके अलावा, इवेंट से पारांग स्किन, लूट बॉक्स, पैराशूट-पेट स्किन और वेपन लूट क्रेट जैसे आइटम को भी प्राप्त किया जा सकता है।

Free Fire Max Itadori Royale

फ्री फायर मैक्स का Itadori Royale हाल ही में लाइव हुआ है। यह लक रॉयल इवेंट है। इसमें Divergent Fist एक्शन फिस्ट, Parang-Tozama और Loot Box-Cathy ग्रैंड प्राइज के तौर पर मिल रहा है। इसके साथ स्काईबोर्ड, पैराशूट, पेट और व्हीकल स्किन, वेपन लूट क्रेट, टीम बूस्टर और सुपर लैग पॉकेट जैसे आइटम भी क्लेम करने के लिए मिल रहे हैं, जिन्हें स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है।

news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 18 January: फ्री पाएं Evo Gun Skin, नए रिडीम कोड्स की एंट्री!

Grand Prize

  • Fist-Divergent Fist
  • Parang-Tozama
  • Loot Box-Cathy

Other Prize

  • Skyboard-Riot Academy
  • Backpack-Vampire
  • Bat-Winter Basher
  • Backpack-Warrior’s Spirit
  • Parachute-Burning Lily
  • Grenade-Earthshaker
  • Pet Skin-Sunshine Shiba
  • Monster Truck-Sabertooth
  • Steerling Futernatic Weapon Loot Crate
  • Water Balloon Weapon Loot Crate
  • Urban Ranger Weapon Loot Crate
  • Tactical Market
  • Team Booster
  • Enhance Hammer
  • Super Leg Pocket

कितने Diamond में होगा स्पिन ?

फ्री फायर मैक्स के इस इवेंट स्पिन करके ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को पाया जा सकता है। इसमें पहला स्पिन फ्री है। इसका मतलब है कि आपको पहली बार में ग्रैंड प्राइज मुफ्त में मिल सकता है। इसके बाद आपको डायमंड खर्च करने होंगे। पांच बार स्पिन करने के लिए 33 डायमंड का इस्तेमाल करना होगा।

कैसे करें रिवॉर्ड क्लेम ?

  1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।
  2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।
  3. यहां आपको टॉप पर Itadori Royale इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।
  4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन होगा।
  5. उसमें मौजूद स्पिन बटन दबाएं।
  6. इसके बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।