Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 January 2026: फ्री में मिल सकते हैं डायमंड, स्किन्स और प्रीमियम रिवॉर्ड्स, जल्दी करें

Garena ने शुक्रवार 16 जनवरी 2026 के लिए Free Fire MAX के नए रिडीम कोड्स जारी कर दिए हैं। इन कोड्स के जरिए भारत के खिलाड़ी बिना डायमंड खर्च किए प्रीमियम इन-गेम रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। Free Fire MAX, जो कि Free Fire का एन्हांस्ड वर्जन है, देश में लगातार फेमस हो रहा है। Garena समय-समय पर ऐसे रिवॉर्ड ड्रॉप्स जारी करता है ताकि खिलाड़ियों की दिलचस्पी बनी रहे और उन्हें एक्स्ट्रा फायदे मिलें। खास बात यह है कि ये कोड्स सीमित समय के लिए ही वैध होते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को इन्हें जल्दी रिडीम करना जरूरी है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: फ्री में मिल रहे Emote-Diamond और Pet आज, ऐसे करें अनलॉक

रिडीम कोड्स से खिलाड़ियों को कौन-कौन से फ्री रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं

इन नए रिडीम कोड्स से मिलने वाले रिवॉर्ड्स अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों को फ्री डायमंड्स या गोल्ड मिल सकता है, जबकि कुछ को वेपन स्किन्स, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स, स्पेशल ग्लू वॉल डिजाइन या मजेदार इमोट्स भी मिल सकते हैं। आमतौर पर करेंसी रिवॉर्ड्स तुरंत अकाउंट में जुड़ जाते हैं, जबकि स्किन्स और बाकी कॉस्मेटिक आइटम्स 24 घंटे के भीतर इन-गेम मेलबॉक्स में आ जाते हैं। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: फ्री फायर मैक्स के नए कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं Diamonds-Characters

16 जनवरी 2026 के क्या है रिडीम कोड्स

RD3TZK7WME65

F8YC4TN6VKQ9

WD4XJ7WQZ42A

HZ2RM8VW9TP7

JF6AT3ZREM45

KFN9Y6XW4Z89

MN3XK4TY9EP1

UPQ7X5NMJ64V

V44ZX8Y7GJ52

XN7TP5RM3K49

ZRW3J4N8VX56

TFX9J3Z2RP64

रिडीम कोड्स की वैधता और नियम क्या हैं?

Garena हर रिडीम कोड पर सख्त नियम लागू करता है। ये कोड्स आमतौर पर 12 से 16 कैरेक्टर लंबे होते हैं और सिर्फ 12 से 18 घंटे तक ही एक्टिव रहते हैं। एक अकाउंट एक ही कोड को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता है जैसे ही किसी कोड की अधिकतम रिडेम्पशन लिमिट पूरी हो जाती है, वह कोड अपने आप काम करना बंद कर देता है अगर कोई खिलाड़ी एक्सपायर्ड, गलत या पहले से इस्तेमाल किया गया कोड डालता है, तो स्क्रीन पर एरर मैसेज आ जाता है। सही कोड डालने पर तुरंत कन्फर्मेशन मिल जाता है। और पढें: Free Fire Max Codes: प्लेयर्स के लिए जारी हुए नए गेमिंग कोड, बिना डायमंड के करें Gun क्रेट और GlooWall स्किन अनलॉक

रिडीम कोड्स को कैसे इस्तेमाल करें?

रिडीम कोड्स को इस्तेमाल करने के लिए खिलाड़ियों को Garena की आधिकारिक Rewards Redemption Site पर जाना होता है, क्योंकि गेम के अंदर रिडेम्पशन की सुविधा नहीं है। गेस्ट अकाउंट से कोड रिडीम नहीं किए जा सकते। अपने Free Fire MAX अकाउंट से जुड़े प्लेटफॉर्म (Google, Facebook, VK या X) से लॉगिन करें, कोड डालें और सबमिट करें।