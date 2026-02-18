Free Fire Max Diamond: फ्री फायर मैक्स में नया टॉप-अप इवेंट लाइव हो गया है। यह Romance Top-up इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स को G36 Thorned Romance फ्री पाने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें, डायमंड्स फ्री फायर मैक्स गेम की इन-गेम करेंसी है। गेम में किसी भी तरह के आइटम्स को खरीदने के लिए आपको इन-गेम करेंसी डायमंड्स की जरूरत पड़ती है। वहीं, डायमंड्स को असली पैसों से खरीदा जाता है। अगर आप गेम में डायमंड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए नया टॉप-अप इवेंट लाइव हुआ है। इस इवेंट में आपको G36 Thorned Romance बोनस रिवॉर्ड रिवॉर्ड पाने का मौका मिल रहा है। आइए जानते हैं कैसे पाएं। और पढें: Free Fire Max में आया नया इवेंट, Heart Attack इमोट समेत मिल रहा काफी कुछ

Free Fire Max में Romance Top-up इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को G36 Thorned Romance Gun Skin फ्री पाने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें, यह गेम का एक टॉप-अप इवेंट है, जिसमें डायमंड्स खरीदने पर आपको अलग से बोनस रिवॉर्ड्स फ्री मिलते हैं। यह इवेंट गेम में आज 18 फरवरी को ही लाइव हुआ है, जो कि 18 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। आइए जानते हैं कितने डायमंड्स पर आपको क्या कुछ मिलेगा। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 18 February 2026: फ्री मिल रहे डायमंड, स्किन और पेट आज, ऐसे करें क्लेम

रिवॉर्ड की लिस्ट

100 डायमंड खरीदने पर G36 Thorned Romance Gun Skin फ्री मिल रहा है। और पढें: Free Fire Max में Moon Flip Emote के साथ पाएं जबरदस्त एक्शन, सिर्फ 99 डायमंड्स होंगे खर्च

300 डायमंड खरीदने पर Romance Star Skyboard फ्री मिलेगा।

500 डायमंड खरीदने वाले प्लेयर्स को After Class (Shoes) फ्री मिल रहे हैं।

700 डायमंड्स पर After Class (Head) फ्री मिलेगा।

1000 डायमंड खरीदने पर After Class (Bottom) फ्री मिलेगा।

1500 डायमंड खरीदने वालों को After Class (Top) फ्री मिलेगा।

2000 डायमंड खरीदने पर Wings of Victory और Silver Wing फ्री मिलेंगे।

Romance Top-up इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. इस इवेंट को एक्सेस करने के लिए आपको अपने फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करना होगा।

2. यहां आपको लॉबी के टॉप पर G36 Thorned Romance Gun Skin का आइकन दिखेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

3. इस आइकन पर क्लिक करके आपको इस इवेंट से जुड़ी जानकारी हासिल होगी।