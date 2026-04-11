Free Fire Max Daily Special: आधे दाम में मिल रहा Merry in the bones बंडल, अनलॉक करने का सही समय

Free Fire Max में गेमर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अलग-अलग प्रकार के गेमिंग इवेंट को लाइव किया जाता है। इसके साथ रिडीम कोड रिलीज किए जाते हैं। इतना ही नहीं रोजाना डेली स्पेशल को भी अपडेट किया जाता है। यह गेम का खास स्टोर है, जहां स्किन, इमोट, लूट क्रेट, बंडल और स्पेशल टोकन जैसे गेमिंग आइटम आम स्टोर की तुलना में बहुत सस्ते मिलते हैं। इनसे डायमंड की खपत कम होती है और प्रीमियम आइटम्स अनलॉक करने का अवसर मिलता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 11 April 2026: आज के कोड मुफ्त में दिलाएंगे Pet-Character जैसे ढेरों Rewards, जानें कैसे करें रिडीम

Free Fire Max Daily Special

गरेना फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बेहद खास स्टोर है। यहां मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इससे आइटम की कीमत आधी हो जाती है, जिससे इन्हें बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: लेटेस्ट कोड से मुफ्त में पाएं बंपर रिवॉर्ड्स आज, ऐसे करें रिडीम

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हम आपको यहां आज के डेली स्पेशल में मिलने वाले आइटम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप किफायती दाम में खरीद सकते हैं। इनके उपयोग से गेम में न केवल आपके कैरेक्टर को यूनीक लुक मिलेगा, बल्कि मैच जीतने में भी मदद मिलेगी। आइए इन गेमिंग आइटम पर डालते हैं एक नजर…

1. Merry in the bones Bundle की असली कीमत 1499 डायमंड है, लेकिन इसे डेली स्पेशल से 749 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

2. BP S1 Token को 10 डायमंड की बजाय 5 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

3. Spooky Witch बॉटम 249 डायमंड में मिल रही है। इसकी असली कीमत 499 डायमंड है।

4. Gloo Wall-Phantom Predator को डेली स्पेशल से 599 डायमंड की जगह 299 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

5. Parachute-Carnival को 99 डायमंड की जगह 49 डायमंड में खरीदा जा सकता है।

6. Spark Shinobi Weapon Loot Crate 40 डायमंड की जगह 20 डायमंड में मिल रही है।

कैसे खरीदें गेमिंग आइटम ?

डेली स्पेशल में मिल रहे गेमिंग आइटम को खरीदना बहुत आसान है। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए। होम स्क्रीन पर बने स्टोर टैब पर क्लिक करिए। यहां आपको Daily Special टैब दिखाई देगा, उसे दबाएं। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल खुल जाएगा, जहां से आप अपनी पसंद के आइटम को खरीद सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

ध्यान में रखने वाली बात

गरेना का डेली स्पेशल स्टोर प्लेयर्स के लिए रोज अपडेट होता है। इस अपडेशन के साथ स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम भी बदल जाते हैं। इस वजह से गेमर्स को डेली स्पेशल में जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।