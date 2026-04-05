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Garena Free Fire MAX Redeem Codes 5 April 2026: फ्री मिल रहे Diamonds-Emote-Gun Skin, तुरंत कोड्स करें रिडीम

Garena Free Fire MAX Redeem Codes 5 April 2026: गेम में लेटेस्ट रिडीम कोड्स एंट्री मार चुके हैं, जिसके जरिए आपको नई वेपन स्किन, इमोट्स, बंडल व कैरेक्टर आउटफिट्स आदि फ्री मिलते हैं।

Published By: Manisha | Published: Apr 05, 2026, 08:35 AM (IST)

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Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 5 April 2026: फ्री फायर मैक्स ने अपने लॉयल प्लेयर बेस के लिए आज के रिडीम कोड्स निकाल दिए हैं। इन कोड्स के जरिए प्लेयर्स को इन-गेम स्किन, वाउचर व करेंसी जैसे इन-गेम आइटम्स फ्री मिलेंगे। फ्री फायर मैक्स भारत के पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम में से एक है। यह गेम अपने शानदार ग्राफिक्स व गेमप्ले के साथ-साथ अपने शानदार इवेंट्स के लिए भी जाना जाता है, जिसमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स को कई तरह के इन-गेम आइटम्स फ्री पाने का मौका मिलता है। हालांकि, इन इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए प्लेयर के पास इन-गेम करेंसी Diamonds होनी जरूरी है। डायमंड्स असली पैसों से खरीदे जाते हैं। इस वजह से जरूरी नहीं कि सभी प्लेयर्स के पास डायमंड्स हो। news और पढें: Free Fire Max में Mythos Punch के साथ मिल रहा The Glacier Devil बंडल, ऐसे पाएं

ऐसे में Free Fire Max प्लेयर्स का एकमात्र सहारा रिडीम कोड्स होते हैं। इन कोड्स के जरिए प्लेयर्स को बिना डायमंड्स की मदद के कई सारे इन-गेम आइटम्स पाने को मिलते हैं। इनमें वेपन स्किन, इमोट्स, ग्लू वॉल स्किन, कैरेक्टर आउटफिट, पेट्स आदि शामिल होता है। आम दिनों में इन सब इन-गेम आइटम्स को पाने के लिए आपको डायमंड्स खर्च करने होते हैं, लेकिन रिडीम कोड्स बिना डायमंड्स के आपको ये सब मुफ्त प्रोवाइड करते हैं। फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स के कुछ नियम भी है। जैसे इन्हें समय रहते ही रिडीम करना होता है, तय समय के बाद इन्हें रिडीम करने पर ये कोड्स एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय प्लेयर सिर्फ भारतीय सर्वर के लिए जारी रिडीम कोड्स का ही यूज कर सकते हैं। यहां देखें आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट। news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Code 4 April 2026: आउटफिट और लूट क्रेट मिल रही फ्री, पाने के लिए रिडीम करें नए कोड

Free Fire Max Redeem Codes Today 5 April 2026

FU1I5O3P7A9S4D2F news और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रही GlooWall-Dragon Bite स्किन, अनलॉक करने का बढ़िया मौका

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​How to Redeem Free Fire MAX Codes

1. फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स को रिडीम करने के लिए https://reward.ff.garena.com/en साइट पर जाएं, जो कि कंपनी की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट है।

2. इस साइट पर अपनी मेल आईडी से लॉग-इन कर लें।

3. साइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर बॉक्स दिखेगा।

4. इस बॉक्स में कोड्स कॉपी करके पेस्ट कर दें।

5. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दें। इस तरह आपके सभी कोड्स रिडीम हो जाएंगे और आपको फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे।

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ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।