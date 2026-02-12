Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स में डेली स्पेशल सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए आप इन-गेम आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। आज आपको डेली स्पेशन सेक्शन में Trident Suit Bundle आधे दाम में मिल रहा है, जिसमें टॉप, बॉटम, शूज, हेड और मास्क आदि शामिल है। अगर आप गेम में अपने कैरेक्टर को नया लुक देना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए काफी कुछ लेकर आया है। और पढें: Free Fire Max में लाइव हुई Mystery Shop, बहुत सस्ते में मिल रहे बंडल और इमोट

Free Fire Max में Daily Special एक खास सेक्शन है। इस सेक्शन के जरिए प्लेयर को डेली खूब सारे इन-गेम आइटम्स पाने का मौका मिलता है। अगर आप कम दाम में अपने लिए नए इन-गेम आइटम्स पाना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। आज इस सेक्शन के जरिए आप Trident Suit Bundle को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। बंडल के अलावा, आज डेली स्पेशल में Little Monster Gloo Wall Skin को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, डेली स्पेशल गेम का एक खास सेक्शन हैं। इस सेक्शन में मिलने वाले आइटम्स पर आपको 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद उसे आप आधे दाम में खरीद सकेंगे। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: जारी हुए नए कोड, मुफ्त में पाएं Diamond और Skins!

Daily Special

1. BP S4 Token और पढें: Free Fire Max में Matrix Boi Bundle आधे Diamonds में पाएं, जानें कैसे

BP S4 Token की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 20 डायमंड्स में पा सकेंगे।

2. Trident Suit Bundle

Trident Suit Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल सेक्शन में आपको 449 डायमंड्स में मिलेगा।

3. Little Monster Gloo Wall Skin

Little Monster Gloo Wall Skin की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप 299 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

4. Pet Skin Laser Eyes Pug

Pet Skin Laser Eyes Pug की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे आप 99 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

5. Frozen Clown Facepaint

Frozen Clown Facepaint की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में ही पा सकते हैं।

6. Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate

Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलने वाला है।