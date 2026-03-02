Free Fire Max में Infernal Draco के साथ मिल रही Evil Howler गन स्किन, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max में गेमर्स के लिए लेटेस्ट Evo Vault इवेंट लाइव हो चुका है। इस शानदार इवेंट में Parafal-Love Cyclone, Inferal Draco और Evil Howler जैसी अल्ट्रा प्रीमियम वेपन स्किन मिल रही हैं, जो न केवल आपकी गन का नया लुक देंगी बल्कि उसकी पावर को भी दोगुना बढ़ा देंगी। इन स्किन के अलावा, इवेंट से लक रॉयल वाउचर और टीम बूस्टर जैसे आइटम को भी प्राप्त किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 2 March 2026: प्लेयर्स पर फ्री रिवॉर्ड्स की बरसात, क्लेम करने का बढ़िया मौका

Free Fire Max Evo Vault

फ्री फायर मैक्स का का इवो वॉल्ट इवेंट लाइव हो चुका है। यह एक्सक्लूसिव इवेंट अगले 30 दिन तक चलेगा। इस दौरान स्पिन करके Love Cyclone, Infernal Draco और Evil Howler जैसी प्रीमियम वेपन स्किन को अपने नाम किया जा सकता है। इनके साथ लक रॉयल और गोल्ड रॉयल वाउचर को भी प्राप्त किया जा सकता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 1 March 2026: मुफ्त Diamonds-Skin-Bundle पाएं, आ गए नए रिडीम कोड्स

और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 28 February 2026: बिना डायमंड खर्च किए पाएं प्रीमियम गन स्किन और बंडल, ऐसे करें क्लेम

Rewards

AN94-Evil Howler

M4A1-Infernal Draco

PARAFAL-Love Cyclone

MP40-Chromasonic

Luck Royale Voucher

Gold Royale Voucher

Enhance Hammer

Tactical Market

Super Leg Pocket

Team Booster

Infernal Draco Token Crate

Evil Howler Token Crate

Chromasonic Token Crate

कितने में होगा स्पिन ?

फ्री फायर मैक्स के इस इवेंट में स्पिन में करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल करना होगा। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड का उपयोग करना होगा। वहीं, पांच बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड खर्च करने होंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

कैसे एक्सेस करें इवेंट ?

अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।

यहां आपको टॉप पर इवो वॉल्ट इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।

अब आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन हो जाएगा।

यहां से आप स्पिन करके रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं।

एक्सचेंज सेंटर से भी पा सकते हैं रिवॉर्ड्स

आप इस इवेंट में स्पिन के अलावा स्पेशल टोकन एक्सचेंज करके भी वेपन स्किन को अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेडिकेटेड एक्सचेंज सेंटर में जाना होगा, जहां पांच टोकन एक्सचेंज करने पर Chromasonic, Infernal Draco और Evil Howler स्किन मिल रही है। वहीं, 1 टोकन के बदले Evo Weapon Universal Token दिया जा रहा है।