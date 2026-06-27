Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Come and Dance Emote, पाने के लिए करें ये काम

Free Fire Max पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए वेपन स्किन, लूट क्रेट, कैरेक्टर और पेट जैसे जबरदस्त आइटम मिलते हैं। इनके साथ बंडल जैसी गेमिंग आइटम को भी क्लेम किया जा सकता है। इनसे गेम में यूनीक लुक मिलता है। इन सभी को अनलॉक करने के लिए गेमिंग करेंसी Diamond खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, डायमंड्स की कमी के कारण ज्यादातर प्लेयर्स को आइटम खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। और पढें: Free Fire MAX 9th Anniversary: एनिवर्सरी बिगेन्स इवेंट लाइव, फ्री में मिल रहा Gold Vault वाउचर और पैन स्किन

ऐसे प्लेयर्स के लिए गेम में Daily Special को लाइव किया गया है। यह बेहद खास स्टोर है, जहां से आइटम्स को बहुत सस्ते में प्राप्त किया जा सकता है। इस स्टोर से न केवल डायमंड सेव होते हैं बल्कि प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का चांस भी मिलता है। और पढें: Free Fire Max में एक साथ 1600 Gold मिल रहे बिल्कुल फ्री, क्लेम करने का बढ़िया चांस

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इस स्टोर में मिलने वाले आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इससे गेमिंग आइटम्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। आइए आज के डेली स्पेशल पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं कौन-सा आइटम कितने दाम में मिल रहा है। और पढें: Free Fire Max में AK47 Unicorn Rage (Golden Era) गन स्किन पाएं फ्री, AKX VSS Ring इवेंट शुरू

1. Cobalt Monster Club Bundle की असल कीमत 1499 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 749 डायमंड में खरीदा जा सकता है।

2. BP S10 Token Crate को 40 की जगह 20 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

3. Persia Valor (Shoes) भी डेली स्पेशल में 199 डायमंड की बजाय 99 डायमंड में मिल रहे हैं।

4. Parachute-Rebel Academy की ओरिजनल कीमत 99 डायमंड है, मगर यह 49 डायमंड में मिल रहा है।

5. UMP Cataclysm Weapon Loot Crate डेली स्पेशल में 20 डायमंड में अवेलेबल है। इसकी असली कीमत 40 डायमंड है।

6. Come and Dance इमोट को 199 डायमंड की बजाय 99 डायमंड में प्राप्त किया जा सकता है।

How to get gaming items ?

डेली स्पेशल से गेमिंग आइटम को अनलॉक करना बहुत आसान है। इन आइटम को पाने के लिए अपने फोन में फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन करिए। होम स्क्रीन पर बने स्टोर टैब पर क्लिक कीजिए। फिर डेली स्पेशल सेक्शन में जाएं। यहां आपको कई आइटम मिलेंगे, उनमें से अपनी पसंद के आइटम पर टैप करके परचेज बटन दबा दीजिए। इस तरह आइटम अनलॉक हो जाएगा और गेम में यूज कर पाएंगे।

काम की बात

आपको याद दिला दें कि फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इस अपडेशन के साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस वजह से गेमर्स को जल्द से जल्द गेमिंग आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल को क्यों लाया गया है ?

Ans. इस सेक्शन को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इससे प्रीमियम आइटम पाने और डायमंड सेव करने का चांस मिलता है।

2. फ्री फायर मैक्स को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. फ्री फायर मैक्स साल 2021 में लॉन्च किया गया था।

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3. फ्री फायर इंडिया कब लॉन्च होगा ?

Ans. फ्री फायर इंडिया गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट है। इसका प्री-डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। हालांकि, गरेना की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि इस गेम को कब तक लॉन्च किया जाएगा।