Ai+ Nova 2 Pro Review: क्या कैमरे से लेकर बैटरी तक में बेस्ट है यह फोन, जानें रिव्यू में

Published By: Ajay Verma | Published: Jul 22, 2026, 01:13 PM (IST)
Ai+ Nova 2 Pro Review: Ai+ पिछले कई महीनों से विवादों में घिर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने मिड रेंज में कई स्मार्टफोन बाजार में उतारे हैं, जिनमें से एक Ai+ Nova 2 Pro है। इसमें 6000mAh बैटरी, एफएचडी प्लस स्क्रीन और 48MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है। हमने इस फोन को कई दिन तक इस्तेमाल किया। अब आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं। इससे आप डिवाइस के डिजाइन, स्क्रीन और कैमरा समेत हर पहलू को बेहतर तरीके से जान सकेंगे, जिससे आपके लिए यह तय करना आसान हो जाएगा कि फोन खरीदें या नहीं… और पढें: Google की Gemini को लेकर बड़ी तैयारी, ला आ रहा नई AI चिप!
Ai+ Nova 2 Pro में 6.9 इंच का एफएचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 800 निट्स है। इस फोन में MediaTek Dimensity 7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G610 GPU दिया गया है। इसकी रैम 8 जीबी है। इसकी स्टोरेज 128 जीबी है। इसे एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। और पढें: ChatGPT की इन 7 बातों पर कभी आंख बंद करके भरोसा न करें! एक बार जरूर करें चेक
इस स्मार्टफोन में 48MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इससे 2के वीडियो शूट की जा सकती है। इसमें 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है। इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसे 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
एआई प्लस नोवा 2 प्रो को कई शानदार कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। हमारे पास रिव्यू के लिए ब्लैक कलर वाला मॉडल आया है। इस फोन को बेसिक डिजाइन दिया गया है। इसे एक हाथ से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका बैक-पैनल ग्लॉसी है और प्लास्टिक का बना है। इस पर उंगलियों के निशान साफ नजर आते हैं।
रियर पैनल में आईफोन 16 और 17 से मिलता-जुलता डुअल रियर कैमरा मॉड्यूल है। इसके बगल में LED फ्लैश लाइट लगी है। यह बहुत ब्राइट है। इसके साथ NxtHalo Ambience Light भी लगी है, जो नोटिफिकेशन आने पर ब्लिंक होती है। इसे अपने हिसाब से कस्टामाइज भी किया जा सकता है।
अब बटन्स की बात करें, तो इसमें ओप्पो और आईफोन की तरह राइट साइड में AI Button दिया गया है। यह ठीक काम करता है। इसके जरिए फोन को साइलेंट करने से लेकर फ्लैशलाइट तक ऑन की जा सकती है। इसका पावर और वॉल्यूम बटन भी ठीक काम करते हैं।
इस फोन के लेफ्ट में सिम कार्ड ट्रे दी गई है। बॉटम में स्पीकर लगा है। इसके अलावा, टाईप-सी चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक दिया गया है। ये दोनों पार्ट्स सही काम करते हैं। रिव्यू के वक्त इन दोनों में किसी तरह समस्या नहीं आई।
Ai+ Nova 2 Pro में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले है। इस स्क्रीन के चारों ओर मोटे बेजल हैं। इसके फ्रंट में पंच-होल कैमरा कटआउट है। इसका टच बहुत स्मूथली काम करता है। इसके कलर ब्राइट हैं और शार्प हैं। इससे मूवी देखने, सोशल मीडिया यूज करने और गेम खेलने में मजा आता है। इसका उपयोग दिन की तेज रौशनी और घर की लाइट में आसानी से किया जा सकता है।
अब साउंड की बात करें, तो फोन में दमदार स्पीकर लगया गया है। रिव्यू के दौरान हमने जब वीडियो को फुल वॉल्यूम पर प्ले किया, तो साउंड बहुत लाउड हुई और जरा-सी भी फटी नहीं। सारे शब्द क्लियर सुनाई दिए। अब कुल मिलाकर कहें, तो हमें इस डिवाइस की साउंड या स्क्रीन से किसी तरह की शिकायत नहीं है। इन दोनों मामलों में यह फोन खरा साबित हुआ है।
Ai+ Nova 2 Pro में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर लगा है। इस मोबाइल फोन पर सामान्य काम जैसे कॉलिंग, स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आदि आसानी से किए जा सकते हैं। इस दौरान डिवाइस जरा-सा भी हैंग नहीं होता और न ही लैग की समस्या आती है। इस पर एक साथ कई ऐप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डेली यूज के लिए यह एकदम ठीक है।
बेहतर गेमिंग के लिए फोन में गेमिंग स्पेस फीचर दिया गया है। इसमें तीन मोड मिलते हैं। पहला पावर सेव, दूसरा बैलेंस और तीसरा अल्ट्रा। इन तीनों के जरिए गेमिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि, जब हमने इस फीचर को ऑन करके BGMI और Call Of Duty जैसे हैवी गेम खेले, तो ग्राफिक्स थोड़े बहुत इंप्रूव हुए, लेकिन गेमिंग के दौरान डिवाइस 30 मिनट बाद गर्म होने लगा और बीच-बीच हैंग भी हुआ।
इस स्मार्टफोन में nxtQ OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एंड्रॉइड 16 (Android 16) पर आधारित है। इसमें ब्लोटवेयर भी है। इसका इंटरफेस काफी क्लीन है, जिससे इसे आसानी से चलाया जा सकता है। इसके साथ NxtPrivacy डैशबोर्ड भी मिलता है। इसमें ऐप से जुड़ी सारी डिटेल देखने को मिलती है।
Ai+ Nova 2 Pro में 48MP का मेन और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। परफॉर्मेंस पर आएं, तो दिन की रौशनी में इस स्मार्टफोन का अच्छी तस्वीरें क्लिक करता है। ये तस्वीर कलर से भरी होती हैं, लेकिन इनमें अधिक शार्पनेस नहीं होती है। कम लाइट में फोटो ज्यादा अच्छी नहीं आती हैं। नाइट मोड में तो कैमरे को स्ट्रगल करनी पड़ती है। फोटो में ज्यादा डिटेल और शार्पनेस देखने को नहीं मिलती है।
इस फोन में 10एक्स जूम दिया गया है। 10x पर फोटो पूरी तरह से ब्लर हो जाती है। वहीं, सेल्फी कैमरा भी बैक कैमरे की तरह काम करता है। दिन में बेहतर कलर व शार्पनेस वाली सेल्फी खींची जा सकती है, लेकिन कम लाइट में यह आपको निराश करेगा।
एआई प्लस ने इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी दी है। इसे 18 वॉट के फास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। इसकी बैटरी फुल चार्ज में 2 से 3 दिन का बैकअप देती है, लेकिन इसे जीरो से 100 प्रतिशत चार्ज होने पर 2.5 घंटे का समय लगता है। यह इसकी एक खामी है।
बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें, तो नॉर्मल यूज में इस स्मार्टफोन की बैटरी 2 से 3 दिन तक आराम से चलती है, मगर हैवी यूसेज व गेमिंग के कारण बैटरी बैकअप कम हो जाता है, जिससे फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है।
रिव्यू करने के बाद कहा जा सकता है कि मिड सेगमेंट में आने वाला एआईप्लस का यह स्मार्टफोन बड़ी स्क्रीन, लंबा चलने वाली बैटरी और शानदार ऑडियो का जबरदस्त कॉम्बो है। हालांकि, इस फोन का कैमरा और स्लो चार्जिंग स्पीड आपको थोड़ा निराश करेगी।
अगर आपकी प्राथमिकता कैमरा और चार्जिंग स्पीड नहीं है, तो यह फोन आपके लिए है। यह आपकी बाकि जरूरतों को पूरा करेगा।
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