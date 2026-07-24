European Union ने लगाया Google पर 1 अरब डॉलर का मोटा जुर्माना, जानें वजह

European Union यानी EU ने डिजिटल कॉपटिशन के नियम का उल्लंघन करने पर गूगल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भारी जुर्माना लगाया है। कंपनी पर सर्च इंजन और प्ले स्टोर का गलत इस्तेमाल करके प्रतिस्पर्धी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने और सर्विस के दुरुपयोग को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। और पढें: Google Meet हुआ अपग्रेड, एक फोल्डर में मिलेंगे जरूरी नोट और रिकॉर्डिंग

लगा 1 अरब का जुर्माना

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर 890 मिलियन यूरो यानी करीब 1 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। इसके साथ सर्च इंजन से जुड़ी गतिविधियों के लिए 46 करोड़ और प्ले-स्टोर के नियमों के लिए 43 करोड़ यूरो का जुर्माना भी लगाया गया है। और पढें: Google Wallet को मिला Gmail का सपोर्ट, एक जगह मिलेगी ऑर्डर से जुड़ी पूरी जानकारी

मिला 60 दिन का अल्टीमेटम

गूगल को 60 दिन के अंदर यूरोपीयन संघ की तरफ से दिए गए आदेश का पालन करने को कहा गया है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो उस पर सालाना कमाई का 5 प्रतिशत अलग से जुर्माना लगाया जाएगा। इससे जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ जाएगी। और पढें: Google लाया Gemini के तीन एडवांस AI मॉडल, कोडिंग करने से लेकर सिक्योरिटी की खामियां ढूंढने में करेंगे मदद

संघ का कहना है कि गूगल ने अपने सर्च रिजल्ट में अपनी शॉपिंग, होटल और ट्रैवल जैसी सर्विस को दूसरी कंपनियों के सेवाओं से ऊपर शोकेस किया है। ऐसा करना डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के नियम को तोड़ना है। इस वजह से कंपनी पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है।

ईयू की वाइस प्रेसिडेंट टेरेसा रिबेरा ने कहा कि गूगल ने डीएमए के नियम का पालन नहीं किया है। इस कारण कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। हालांकि, गूगल की जनरल काउंसिल केंट वॉकर ने इस फैसले की आलोचना की है।

प्ले-स्टोर पर उठाए सवाल ?

गूगल प्ले-स्टोर पर भी ईयू की ओर से सवाल उठाए गए हैं। संघ का कहना है कि प्ले-स्टोर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, जिससे यूजर्स को ऐप डेवलपर्स से कॉन्टैक्ट करने में दिक्कत आई। इस निर्णय से कॉम्पिटिशन पूरी तरह से प्रभावित हुआ और नियमों को अंदेखा किया गया।

टेक जाइंट को निर्देश और नियम का पालन करने को कहा गया है। इसके साथ यह भी कहा गया कि थर्ड-पार्टी कंपनियों के साथ एक सामान व्यवहार करें। इससे यूजर्स के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

FAQs

1. गूगल पर कितने अरब का जुर्माना लगा ?

Ans. यूरोपीयन संघ ने गूगल पर 1 अरब का जुर्माना लगाया है।

2. गूगल पर क्यों लगा फाइन ?

Ans. गूगल पर अपने सर्च प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाओं को दूसरे पक्ष की सर्विस से ऊपर दिखाने का आरोप लगा है।

Add Techlusive as a Preferred Source

3. इससे पहले कब लगा गूगल पर फाइन ?

Ans. 1 अरब डॉलर के फाइन से पहले गूगल पर एड से जुड़े नियम का उल्लंघन करने पर 1.7 बिलियन का फाइन लगा था।