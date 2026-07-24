WhatsApp की चैट विंड का जल्द बदलेगा डिजाइन, नई शेप में देखने को मिलेंगे मैसेज

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 24, 2026, 09:28 AM (IST)
WhatsApp अपने iOS ऐप को बेहतर बनाने के लिए नया डिजाइन रोलआउट करने की तैयारी कर रहा है। इस अपडेशन के तहत ऐप का इंटरफेस मॉर्डन और सॉफ्ट हो जाएगा। मैसेज बबल (Message Bubble) का आकार गोल होगा। शेयर की गई फोटो और वीडियो बिना बॉर्डर के दिखाई देंगी। यह जानकारी व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट wabetainfo से मिली है। और पढें: WhatsApp चैट में अब PDF फाइल्स डायरेक्ट होंगी ओपन और कर सकेंगे Edit, Adobe Acrobat के साथ मिलाया हाथ
रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप के iOS 26.18.10.71 बीटा अपडेट से मैसेज बबल के नए डिजाइन का पता चला है। इसमें मैसेज बबल गोल शेप में दिखाई देंगे, जिससे इंटरफेस को प्रीमियम लुक मिलेगा। साथ ही, फोटो, जीआईएफ और वीडियो भी बिना Border के देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि इन बदलावों के साथ चैट स्क्रीन दिखने में अच्छी लगेगी और यूजर्स का अनुभव भी बेहतर होगा। और पढें: WhatsApp का नया स्कैम, .exe और .dll फाइल्स से रहें सावधान, 1 क्लिक में Chat history और Contacts सब होंगे लीक
WhatsApp launches a new design for message bubbles on iOS! और पढें: WhatsApp Username: Meta ने सरकार के नोटिस का दिया जवाब, जल्द आ सकता है फैसला
WhatsApp is rolling out a new design for message bubbles on iOS, making the chat interface softer and more modern.https://t.co/C6PdDn1Wp1 pic.twitter.com/aJFwXg9ZRd
— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 23, 2026
ट्वीट में लगे स्क्रीनशॉट में पुराने और नए डिजाइन को देखा जा सकता है। इसमें लेफ्ट साइड में पुराना और राइट साइड में नए डिजाइन वाला चैट विंडो है। इनमें आसानी से फर्क को समझा जा सकता है। पुराने मैसेज बबल के कोने थोड़े गोल हैं, लेकिन नए डिजाइन में कोनो को शार्प राउंड कर दिया गया है, जो दिखने में बहुत क्लियर है।
नए डिजाइन में मैसेज बबल के कॉर्नर ज्यादा राउंड और सॉफ्ट हैं। इसका लुक आईमैसेज से मिलता-जुलता है। माना जा रहा है कि इससे इंटरफेस बेहतर हो जाएगा और यूजर्स को चैट करने में भी मजा आएगा।
डिजाइन में आए बदलाव से शेयर की गई फोटो और वीडियो का रूप भी बदलेगा। यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर फोटो, वीडियो और जीआईएफ बॉर्डर के साथ नजर नहीं आएंगी। नए डिजाइन के आने के बाद साझा किया गया कंटेंट गोल आकार में दिखाई देगा।
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि व्हाट्सएप के नए डिजाइन को कुछ बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। इस डिजाइन को चैनल के लिए रिलीज किया गया है। इसकी टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे सभी स्टेबल आईफोन यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।