Free Fire Max में Summer Ring इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में Peppy Summer bundle जैसे रिवॉर्ड्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है। यह फ्री फायर मैक्स गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्लेयर्स को अपना लक अजमना होता है। लक अजमाने के लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करके स्पिन करना होता है। यह इवेंट हर स्पिन पर एक फ्री रिवॉर्ड प्लेयर्स को देता है। आपको बता दें, फ्री फायर मैक्स भारत के पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम में से एक है। इस गेम में जीत हासिल करने और दुश्मन को मार गिराने के लिए कई तरह के इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। इन आइटम्स को गेम में ऐसे ही इवेंट्स के जरिए फ्री पाया जा सकता है। आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max: आधे Diamond में मिल रहा Defier's Anthem बंडल, ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max गेम में Summer Ring इवेंट शुरू हो गया है, जो कि आने वाले कई हफ्तों तक लाइव रहेगा। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में कई सारे आइटम्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इस लिस्ट में Peppy Summer Bundle से लेकर Step Step Emote आदि शामिल है। जैसे कि हमने बताया यह गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्लेयर्स को लक अजमाना पड़ता है, जिसके लिए गेम की करेंसी Diamonds खर्च करनी होती है। आपको बता दें, डायमंड्स भले ही गेम की करेंसी है, लेकिन इसे पाने के लिए प्लेयर्स को असली पैसे खर्च करने होते हैं। इस तरह गेम में डायमंड्स खर्च करना मतलब गेम में पैसे लगाना। और पढें: Free Fire Max में Thompson Cyber Claws गन स्किन मिल रही FREE, Thompson X Uzi Ring इवेंट से करें Claim

Spin की कीमत

Summer Ring इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स होती है, लेकिन आप इसे 90 डायमंड्स में ही पा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में आया Battle in Unison इवेंट, Disc Hover Skyboard और The Falconer लूट क्रेट मिल रही फ्री

रिवॉर्ड्स

1. Chic Monster Facepaint

2. Peppy Summer Bundle

3. Step Step

4. Parang Summer Slice

5. Universal Ring Token

इवेंट को कैसे करें एक्सेस

1. Summer Ring इवेंट को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करनी होगी।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर चले जाएं।

3. यहां आपको Highlight वाले सेक्शन में जाकर Summer Ring Event का बैनर दिखेगा।

4. इस बैनर पर क्लिक करके आपको इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।

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5. आप अपनी इन-गेम करेंसी को इस्तेमाल करके गेम में स्पिन कर सकते हैं। हर स्पिन पर आपको ऊपर दी गई रिवॉर्ड लिस्ट से 1 रिवॉर्ड फ्री मिलेगा।