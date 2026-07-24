Reliance Jio Freedom Pack: जियो हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने यूजर्स के लिए खास प्लान व ऑफर्स पेश करता है। ठीक इसी तरह इस साल भी कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए खास Freedom Offer रिलीज कर दिया है, जो कि समय से काफी पहले ही पेश कर दिया गया है। इस ऑफर के तहत कंपनी ने अपने Jio Home यूजर्स के लिए खास प्लान पेश किया है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये से शुरू होती है। जी हां, यह कंपनी का पोस्टपेड नहीं बल्कि एक ब्रॉडबैंड प्लान है, जिसे कंपनी ने 10 हजार रुपये में लॉन्च किया है। इस ऑफर में Fiber और AirFiber दोनों ही सेगमेंट शामिल है। कंपनी खासतौर पर यह ऑफर Independence Day 2026 के खास मौके को देखते हुए रिलीज किया है। आइए जानते हैं आखिर 10,000 रुपये के इस प्लान में यूजर्स को क्या कुछ मिलने वाला है। और पढें: Jio का प्लान कराएगा मौज, रोज मिलेगा 2GB डेटा

Reliance Jio Rs 10000 Freedom Pack

Independence Day 2026 के मौके पर Jio कंपनी ने नया फ्रीडम ऑफर पेश किया है, जिसमें 2 प्लान शामिल है। इन प्लान की कीमत 10,000 रुपये से शुरू होती है। वहीं, लिस्ट का दूसरा प्लान 12,122 रुपये का है। यह ऑफर सीमित समय के लिए ही लाइव किया गया है। दरअसल, कंपनी ने इन प्लान को इसलिए इतने ज्यादा कीमत में पेश किया है क्योंकि प्लान में यूजर्स को 1 साल से भी ज्यादा की वैलिडिटी मिलती है। जी हां, 10 हजार रुपये का प्लान यूजर्स को 15 महीने की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। वहीं, 12,122 रुपये वाला प्लान यूजर्स को 18 महीने की वैलिडिटी दे रहा है। और पढें: Jio का 40 दिन चलने वाला प्लान, डेली 1GB डेटा पाएं

10,000 Freedom pack

बेनेफिट्स की बात करें, तो जियो का 10,000 रुपये वाला फ्रीडम प्लान 15 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। यह ब्रॉडबैंड प्लान यूजर्स को 100 Mbps हाई-स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। डेटा के अलावा, इस प्लान में फ्री वॉइस कॉलिंग भी मौजूद है। यूजर्स 15 महीने तक फ्री कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा, प्लान में आपको 1000 से ज्यादा TV चैनल्स का एक्सेस मिलता है, जिसे आप JioTV App के जरिए देख सकते हैं।

टीवी चैनल्स ही नहीं यह प्लान आपको कई सारे OTT सब्सक्रिप्शन भी देने वाला है। इसमें JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, HoiChoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, ErosNow, Lionsgate Play, ShemarooMe और ETV Win शामिल है। आप इन 12 ओटीटी बेनेफिट्स तो किसी भी डिवाइस के जरिए इन्जॉय कर सकते हैं। इस प्लान के साथ यूजर्स को फ्री Set-Top Box (STB) भी मिलता है। अब आपको टीवी देखने के लिए DTH खरीदने की जरूरत नहीं आप बस एक प्लान खरीद के ये सभी सुविधाएं फ्री ले सकते हैं।

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12,122 Freedom pack

12,122 रुपये वाले प्लान की बात करें, तो इसमें भी 10000 रुपये वाले प्लान की तरह ही सभी बेनेफिट्स शामिल है। यह प्लान बस आपको 18 महीने की वैलिडिट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा, इस प्लान के साथ आपको 0 इंस्टॉलेशन चार्ज व 0 सिक्योरिटी देनी होती है।