iQOO Z11 Lite 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का बजट फोन है, जिसे कंपनी ने 20 हजार से कम की रेंज में पेश किया है। यह हाल ही में लॉन्च हुए Vivo T5 Lite 44W 5G का ही रीब्रांडेड वर्जन ही है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.74 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। वहीं, फोन की बैटरी 6500mAh की होगी। यहां जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: 25000 रुपये से कम के Top 5 Smartphones, कर्व्ड डिस्प्ले से लेकर मिलेगी 7000mAh जंबो बैटरी

iQOO Z11 Lite 5G Price in India

कंपनी ने iQOO Z11 Lite 5G को 3 वेरिएंट्स में पेश किया है। बेस 4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 19,499 रुपये है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को 21,499 रुपये में पेश किया गया है। वहीं, 6GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल 24,999 रुपये में आया है। लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर 1500 रुपये की छूट मिलेगी, जिसके बाद तीनों मॉडल्स को आप क्रमश: 17,999 रुपये, 19,999 रुपये और 22999 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन की सेल 30 जुलाई से Amazon पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। और पढें: iQOO 15, iQOO 15R और iQOO Neo 10 फोन हुए महंगे, गेमर्स को लगा झटका

iQOO Z11 Lite 5G Specifications

फीचर्स की बात करें, तो iQOO Z11 Lite 5G फोन में 6.74 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1600×720 पिक्सल है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस फोन में कई AI फीचर्स का एक्सेस भी दिया है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा और 0.08MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ कंपनी ने 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है।

फीचर iQOO Z11 Lite 5G डिस्प्ले 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1600 × 720 पिक्सल प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 5G ऑपरेटिंग फीचर्स AI फीचर्स का सपोर्ट रियर कैमरा 50MP प्राइमरी + 0.08MP सेकेंडरी फ्रंट कैमरा 5MP बैटरी 6500mAh फास्ट चार्जिंग 44W नेटवर्क 5G

iQOO Z11 Lite 5G को इन फोन से मिलेगी टक्कर

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को 22,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Exynos 1330 (5nm) प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड व 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OnePlus Nord CE4

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OnePlus Nord CE4 की कीमत 19,999 रुपये से 24,999 रुपये तक जारी है। इस फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5500mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग दी गई है।