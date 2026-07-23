Edited by Manisha |Published: Jul 23, 2026, 02:57 PM (IST)
Samsung Galaxy Unpacked इवेंट के दौरान कंपनी ने फाइनली अपने मच-अवेटेड नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल और फ्लिप फोन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस साल 2 फोल्ड फोन Samsung Galaxy Z Fold 8 और Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra को लॉन्च किया है। वहीं, Flip में Samsung Galaxy Z Flip 8 ने दस्तक दी है। इन तीनों ही स्मार्टफोन में सबकी नजर नए डिजाइन वाले Z Fold 8 फोन पर थी। इस साल कंपनी ने इस फोन को नए आकार में पेश किया है। और पढें: Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 और Z Flip 8 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेक्स
कंपनी ने इस फोन को 1,79,999 रुपये की कीमत में पेश किया है, जो कि 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत है। यह फोन की भारतीय कीमत है। हालांकि, क्या आप जानते हैं भारत से बाहर कई मार्केट में इस फोल्ड फोन को और भी कम दाम में पेश किया गया है। कीमतों में अंतर देखने के लिए हमने Samsung की Regional वेबसाइट से Samsung Galaxy Z Fold 8 स्मार्टफोन के बेस मॉडल्स की कीमतें निकाली है। और पढें: Samsung Galaxy Unpacked 2026: फोल्डेबल फोन और एडवांस स्मार्टवॉच से आज उठेगा पर्दा! जानें कब और कहां देखें इवेंट
Max your view with the next generation of Fold. Meet the Galaxy Z Fold8 Ultra—unfold to double the screen for two full windows side-by-side. No switching windows. Just getting things done with ease, all at once. और पढें: Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra और Z Flip 8 लॉन्च से 1 दिन पहले कीमतें हुई लीक, इस बार 3 लाख तक जाएगी रकम!
And now, introducing the all-new Galaxy Z Fold8—the all-new shape… pic.twitter.com/WE8dhBJ6Zq
— Samsung India (@SamsungIndia) July 22, 2026
अगर आप Samsung Galaxy Z Fold 8 को सबसे कम दाम में खरीदना चाहते हैं, तो आपको महज 1,49,900 रुपये खर्च करने होंगे। यह दाम कंपनी ने दक्षिण कोरिया में पेश किए हैं। साउथ कोरिया में यह फोन KRW 2,278,100 में पेश किया गया है, जो कि 1,49,900 रुपये का होता है।
दक्षिण कोरिया के अलावा, आप फोल्ड 8 फोन को इंडोनेशिया से IDR 28,499,000 में खरीद सकेंगे, जो कि भारत के लगभग 1,53,800 रुपये होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दाम में टैक्स शामिल नहीं है।
इसके अलावा, आप जापान से इस फोल्ड फोन को JPY 269,880 में खरीद सकते हैं, जो कि भारत के लगभग 1,59,700 रुपये होते हैं।
Samsung Galaxy Z Fold 8 को कनाडा में CAD 2,399 में लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के 1,64,700 रुपये होते हैं।
Malaysia में Samsung Galaxy Z Fold 8 को RM 7,099 में खरीदा जा सकता है, जो कि भारत के 1,67,900 रुपये होते हैं।
सभी कीमतों को देखें, तो इस वक्त Samsung Galaxy Z Fold 8 को जिस देश से आप सबसे सस्ते में खरीद सकते हैं, वो दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया सैमसंग की घरेलू कंपनी है। अपनी घरेलू मार्केट में कंपनी ने Samsung Galaxy Z Fold 8 सबसे कम दाम में पेश किया है।