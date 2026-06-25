Free Fire MAX 9th Anniversary: एनिवर्सरी बिगेन्स इवेंट लाइव, फ्री में मिल रहा Gold Vault वाउचर और पैन स्किन

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 25, 2026, 08:46 AM (IST)
Free Fire की 9वीं एनिवर्सरी का जश्न Free Fire MAX में मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर गेम में Anniversary थीम के साथ-साथ स्पेशल मिशन और थीम्ड आइटम जैसे वेपन-ग्लू वॉल स्किन, इमोट, बंडल आदि को जोड़ा गया है। इसके अलावा, गेम में कई गेमिंग इवेंट्स को भी लाइव किया गया है। इनमें शानदार एक्सक्लूसिव आइटम रिवॉर्ड्स के तौर पर दिए जा रहे हैं। इन ही में से एक Anniversary Begins है। और पढें: Free Fire Max में एक साथ 1600 Gold मिल रहे बिल्कुल फ्री, क्लेम करने का बढ़िया चांस
अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और एनिवर्सरी इवेंट से रिवॉर्ड्स क्लेम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको यहां इस शानदार गेमिंग इवेंट के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से रिवॉर्ड्स के रूप में मिलने वाले आइटम को ऑनलॉक कर पाएंगे। और पढें: Free Fire Max में AK47 Unicorn Rage (Golden Era) गन स्किन पाएं फ्री, AKX VSS Ring इवेंट शुरू
फ्री फायर मैक्स का यह टास्क आधारित इवेंट है। इसका मतलब है कि इस इवेंट में मिलने वाले गेमिंग आइटम को टास्क पूरा करके पाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक भी डायमंड खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेम मेकर गरेना का मानना है कि इस प्रकार के इवेंट से डायमंड की बचत होती है। साथ ही, मुफ्त में प्रीमियम गेमिंग आइटम पाने का चांस मिलता है। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा KO Night Burn Bundle और Volcanic Furry स्किन, जानें कैसे करें क्लेम
इस इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है :-
1. 9th Anniversary Trophy
2. Gold Vault Voucher
3. Pan-9th Anniversary
1. BR/CS रैंक्ड मैच में दुश्मनों को 15000 डैमेज पहुंचाने पर दो 9th Anniversary Trophy दी जा रही है।
2. BR/CS रैंक्ड मैच में विरोधियों को 25000 डैमेज पहुंचाने पर गोल्ड वॉल्ट वाउचर मिल रहा है।
3. BR/CS रैंक्ड मैच में दूसरे खिलाड़ियों को 35000 डैमेज पहुंचाने पर 9th Anniversary पैन को क्लेम किया जा सकता है।
इस इवेंट में भाग लेना बहुत आसान है। इसके लिए नीचे बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करें :
1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर बने इवेंट टैब पर क्लिक कीजिए।
3. आपको ऊपर की तरफ 9th Anniversary सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए।
4. यहां आपको Anniversary Begins इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप करें।
5. टास्क पढ़कर गेम में पूरा करें।
6. फिर इस सेक्शन में दोबारा आएं और क्लेम बटन पर क्लिक करिए।
7. इसके बाद रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएगा।
फ्री फायर का यह गेमिंग इवेंट 30 जून 2026 तक एक्टिव रहेगा। इस बीच ऊपर बताए गए तीनों रिवॉर्ड्स को प्राप्त किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस इवेंट को 24 जून को लाइव किया गया था।
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