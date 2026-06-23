Free Fire Max में एक साथ 1600 Gold मिल रहे बिल्कुल फ्री, क्लेम करने का बढ़िया चांस

Free Fire Max पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है, जिसके ग्राफिक्स शानदार हैं। इसका एक्शन जबरदस्त है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम जैसे वेपन स्किन, इमोट, बंडल, पेट और कैरेक्टर आदि भी काफी यूजफुल हैं। इनके जरिए गेम में सर्वाइव करने के साथ अलग लुक प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, इन्हें अनलॉक करने के लिए गेमिंग करेंसी डायमंड (Diamond) इस्तेमाल करन पड़ते हैं। इसके साथ कई आइटम ऐसे भी हैं। इन्हें सिर्फ गोल्ड (Gold) से क्लेम किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोल्ड करेंसी की तरह काम करती है। इसे पाने के लिए गमिंग इवेंट में भाग लेना पड़ता है। और पढें: Free Fire Max में AK47 Unicorn Rage (Golden Era) गन स्किन पाएं फ्री, AKX VSS Ring इवेंट शुरू

आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और गोल्ड पाने के लिए इच्छूक हैं, तो गेमिंग आर्टिकल आपके लिए है। यहां गोल्ड ड्रॉप (Gold Drop) इवेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें टास्क परफॉर्म करके ढेरों गोल्ड अपने नाम किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं गोल्ड पाने का पूरा प्रोसेस… और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा KO Night Burn Bundle और Volcanic Furry स्किन, जानें कैसे करें क्लेम

Daily Gold Drop

डेली गोल्ड ड्रॉप एक टास्क-बेस्ड इवेंट है। इसका मतलब है कि इस इवेंट में मिलने वाले टास्क को पूरा करके गोल्ड के क्लेम किए जा सकते हैं। गेम मेकर गरेना (Garena) का मानना है कि इस तरह के गेमिंग इवेंट से गेमर्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। साथ ही, फ्री में प्रीमियम आइटम क्लेम करने का चांस मिलता है। और पढें: Free Fire Max में रिवॉर्ड्स की बारिश, बिना डायमंड के पाएं Voice Note-Sunscale Serpent स्किन

Tasks

नीचे टास्क के कुछ टास्क बताए गए हैं, जिन्हें पूरा करके गोल्ड रिवॉर्ड के तौर पर पाए जा सकते हैं।

1. गेम में 1 बार लॉग-इन करने पर 100 गोल्ड दिए जा रहे हैं।

2. एक बार BR/CS मैच खेलने पर 200 गोल्ड को अपने नाम किया जा सकता है।

3. तीन बार BR/CS मैच खेलने पर 300 गोल्ड इनाम के रूप में दिए जा रहे हैं।

4. पांच बार BR/CS मैच खेलने पर 500 गोल्ड मिल रहे हैं।

5. आठ बार BR/CS मैच खेलने पर भी 500 गोल्ड को क्लेम किया जा सकता है। इस तरह कुल 1600 गोल्ड को अनलॉक किया जा सकता है, वो भी मुफ्त में।

कैसे करें क्लेम ?

ऊपर बताए गए गोल्ड को क्लेम करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन कर लीजिए। होम स्क्रीन पर बने इवेंट सेक्शन पर टैप कीजिए। फिर एक्टिविटी में जाएं। यहां आपको डेली गोल्ड ड्रॉप इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप करिए।

इतना करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन हो जाएगा, जहां आपको टास्क मिलेंगे। उन टास्क को पूरें। फिर इस सेक्शन में आएं और क्लेम बटन पर टैप करें। इसके बाद गोल्ड सीधा आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।

कब तक रहेगा यह इवेंट लाइव ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह गेमिंग इवेंट सभी के लिए लाइव है। यह तब तक लाइव रहेगा, जब तक आप इसमें मिलने वाले गोल्ड को क्लेम नहीं कर लेंगे। इसके बाद यह गेमिंग इवेंट बंद हो जाएगा।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स में गेमिंग इवेंट्स को क्यों लाइव किया जाता है ?

Ans. गरेना का कहना है कि गेमिंग इवेंट को स्पेशली गेमर्स के लिए लाइव किया जाता है। इससे उन्हें प्रीमियम आइटम मिलते हैं। साथ ही, डायमंड की बचत होती है।

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2. फ्री फायर मैक्स को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. इस गेम को साल 2021 में लॉन्च किया गया था।