BGMI 4.2 Update: Primewood Genesis इवेंट में कैसे भाग लें, इनाम में iQOO 15 से लेकर ये चीजें शामिल

BGMI का नया 4.2 अपडेट हाल ही में लॉन्च हुआ है और आते ही इसने गेमर्स के बीच जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी है। इस अपडेट की सबसे खास बात है इसका नया थीम Primewood Genesis, जिसे BGMI फ्रेंचाइजी के सबसे यूनिक और एक्सपेरिमेंटल थीम्स में से एक माना जा रहा है। नए मैप एलिमेंट्स, खास पावर और अलग तरह के गेमप्ले एक्सपीरियंस के साथ यह मोड खिलाड़ियों को कुछ नया ट्राय करने का मौका देता है। इसी अपडेट के साथ Krafton ने कई खास इवेंट्स भी शुरू किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है Primewood Genesis Play and Win इवेंट, जहां खिलाड़ी गेम खेलकर महंगे रिवॉर्ड जीत सकते हैं।

इवेंट कब तक चलेगा और इसमें कौन-कौन से इनाम मिल सकते हैं?

Primewood Genesis Play and Win इवेंट 17 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है और यह 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस इवेंट में BGMI के सभी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। इवेंट का मकसद खिलाड़ियों को Primewood Genesis मोड खेलने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें लकी ड्रॉ के जरिए इनाम देना है। इस इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड्स काफी शानदार हैं, जिनमें 5 Premium Crate Coupons, OnePlus Nord Buds 3 Pro और सबसे बड़ा इनाम iQOO 15 स्मार्टफोन शामिल है। खास बात यह है कि दो लकी विनर्स को iQOO 15 स्मार्टफोन जीतने का मौका मिलेगा, जो इस इवेंट को और भी खास बना देता है।

इवेंट में हिस्सा लेने के लिए गेमप्ले कैसे रिकॉर्ड और अपलोड करें?

अगर आप इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में BGMI ओपन करना है और Primewood Genesis मोड खेलना है। गेमप्ले के दौरान आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी होगी ताकि आपका वीडियो प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल हो सके। इसके बाद इस गेमप्ले वीडियो को BGMI Community प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। यह वीडियो दिखाएगा कि आपने सच में Primewood Genesis मोड खेला है और इवेंट की शर्तों को पूरा किया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और कोई भी खिलाड़ी इसे आसानी से कर सकता है।

इवेंट के लिए UID और वीडियो लिंक कैसे सबमिट करें?

अगला स्टेप है अपनी डिटेल्स सबमिट करना, BGMI कम्युनिटी पेज पर दिए गए Google Form को भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपना इन-गेम UID डालना है और साथ ही अपने गेमप्ले वीडियो का लिंक भी सबमिट करना होगा। ध्यान रखें कि सारी जानकारी सही हो क्योंकि इसी के आधार पर आपकी एंट्री मानी जाएगी। इवेंट की एंट्री 30 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी, जबकि सभी विजेताओं के नामों की घोषणा 9 फरवरी 2026 को BGMI के ऑफिशियल Reddit और Discord कम्युनिटी पर की जाएगी। अगर आप BGMI खेलते हैं तो यह इवेंट न सिर्फ मजेदार है बल्कि शानदार इनाम जीतने का बेहतरीन मौका भी है।