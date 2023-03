Redmi Smart Fire TV 32 भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ 11,999 रुपये

Redmi Smart Fire TV 32 फाइनली आज भारत में लॉन्च होग गया है। इस रेडमी स्मार्ट टीवी में सॉफ्टवेयर के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। यह कंपनी पहला Non-Android TV है, जिसे Fire TV सॉफ्टवेयर के साथ पेश किया गया है। जैसे कि नाम से समझ आता है इस स्मार्ट टीवी में 32 इंच का स्क्रीन साइज मिलेगा, जो कि ग्राहकों के लिए स्मार्ट टीवी में एक किफायती ऑप्शन साबित होगा। हालांकि, बजट रेंज में यह टीवी यूजर्स को कई प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड करने वाला है। आइए जानते हैं टीवी की कीमत, फीचर्स और उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Redmi Note 12 4G जल्द होगा लॉन्च, इसमें होगा Snapdragon 680 चिपसेट और Android 13 OS

कंपनी ने Redmi Smart Fire TV 32 की कीमत भारत में 13,999 रुपये तय की है। टीवी की सेल 21 मार्च दोपहर 12 बजे से Amazon और Mi online स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। सेल ऑफर्स की बात करें, तो ग्राहक इस बजट-फ्रेंडली टीवी को महज 11,999 रुपये में खरीद सकेंगे। Also Read - Redmi 12C की ग्लोबल लॉन्चिंग, 50MP का कैमर और स्ट्रांग बैटरी के साथ दी दस्तक

Say hello to a new era of entertainment. #RedmiSmartFireTV is smarter than ever with Dolby Atmos, Amazon Alexa built-in and a lot more.

Get your entertainment sorted on 21st March: https://t.co/y6EHwpx9kW pic.twitter.com/w0G7b6rA3B

— Redmi India (@RedmiIndia) March 14, 2023