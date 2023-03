Redmi Note 12 सीरीज 23 मार्च को होगी लॉन्च, कंपनी ने कंफर्म की डेट

Redmi Note 12 सीरीज को पिछले जनवरी महीने में भारत व ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। इस सीरीज में Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Explorer Edition और Redmi Note 12 Pro Speed Edition स्मार्टफोन्स अब-तक दस्तक दे चुके हैं। लेकिन यह सीरीज यही तक सीमित नहीं है। अब एक बार फिर से कंपनी अपनी नई Redmi Note 12 सीरीज के साथ एंट्री मारने जा रही है। आज कंपनी ने फाइनली इसकी लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी है। Also Read - Redmi Note 12 पर जबरदस्त ऑफर, 860 रुपये EMI में घर लाएं AMOLED डिस्प्ले वाला फोन

Xiaomi ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए नई Redmi Note 12 सीरीज की लॉन्च डेट अनाउंस की है। कंपनी इस नई सीरीज को 23 मार्च 2023 को पेश करने वाली है। इस लॉन्च इवेंट को कंपनी ने ‘Live Vivid’ नाम दिया है। फिलहाल, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि इस सीरीज के तहत अब कौन-से नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Redmi Note 12 4G भारत में जल्द होगा लॉन्च, किफायती कीमत में मिलेंगे आकर्षक फीचर्स

Brace yourselves for the #RedmiNote12Series! This launch is going to be so out-of-this-world amazing, you’ll need a space shuttle just to catch up!

Join our live updates on March 23rd at 23:00 (GMT+8) and see what we’re talking about! #LiveVivid pic.twitter.com/SgsjJUbMJo

