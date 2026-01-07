Published By: Manisha | Published: Jan 07, 2026, 04:46 PM (IST)
Honeymoon Se Hatya की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यू सीरीज है, जिसे ओटीटी पर रिलीज किया जाने वाला है। हाल ही में इस शो का टीजर वीडियो X हैंडल पर शेयर किया गया था। वहीं, अब इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है। यह शो जल्द ही ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। इस शो में साल 2025 की दो चर्चित मर्डर केस को शामिल किया गया है, जिसमें सोनम रघुवंशी केस और मेरठ ड्रम केस शामिल है। यहां जानें सभी डिटेल्स।
ZEE5 ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर Honeymoon Se Hatya का टीजर वीडियो शेयर किया है। जैसे कि हमने बताया यह सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यू सीरीज है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री सीरीज के तौर पर ओटीटी पर पेश किया जाने वाला है। हनीमून से हत्या तक की यह सीरीज ZEE5 पर 9 जनवरी 2025 को स्ट्रीम की जाने वाली है।
Some love stories are written in blood.
Teaser out now.#HoneymoonSeHatya premiering on 9th January, on #ZEE5#HoneymoonSeHatyaOnZEE5 #WhyWomenKill pic.twitter.com/RGqbl6LGEe
— ZEE5Official (@ZEE5India) January 6, 2026
टीजर की शुरुआत दमदार डायलॉग के साथ होती है, जिसमें कहा गया है ‘औरत मां है, औरत बहन है, औरत सरस्वती, लक्ष्मी है और और दुर्गा भी है…।’ इस टीजर वीडियो में सोनम रघुवंशी केस और मेरठ ड्रम केस का नाटक रूपांतरण देखने को मिलता है। इसके अलावा, सीरीज में केस के दौरान विभिन्न पत्रकारों, इन्वेस्टिगेटर, रिश्तेदारों व पड़ोसियों के इंटरव्यू भी दिखाई देंगे। मेकर्स शो में स्टोरी नरेशन के साथ-साथ नाटक रूपांतरण किए विजुअल्स को दिखाने वाले हैं।
अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं, तो आपको ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जी5 का एक प्लान 99 रुपये प्रति महीने वाला है। इसके अलावा, एक प्लान 699 रुपये का है, जिसमें आपको सालभर तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप HD में कॉन्टेंट स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो 199 रुपये प्रति महीने वाले प्लान का रूख कर सकते हैं।
