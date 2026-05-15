comscore
ENG
  • Home
  • Entertainment
  • Dhurandhar 2 Jiohotstar Ott Release Date Confirmed For India Ranveer Singh Starr Film

Dhurandhar 2 JioHotstar OTT Release Date: इंतजार खत्म, इस दिन घर बैठे TV पर देख सकेंगे धुरंधर 2: द रिवेंज

Dhurandhar 2 का इंतजार करने वाले फैन्स के लिए खुशखबरी है। फाइनली फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह फिल्म भारत में JioHotstar पर स्ट्रीम होगी।

Published By: Manisha | Published: May 15, 2026, 05:03 PM (IST)

JioHotstar (3)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Dhurandhar 2 JioHotstar OTT Release Date: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ का फैन्स लंबे समय से ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार फैन्स का इंतजार खत्म हुआ है। फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि इस बार धुरंधर 2 फिल्म को Netflix पर नहीं बल्कि JioHotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। वहीं, अब जियोहॉटस्टार ने फाइनली फिल्म की डिजिटल स्ट्रीम डेट भी रिवील कर दी है। अगर आपने यह फिल्म अभी तक सिनेमाघर जाकर नहीं देखी है, तो अब इसे आप घर बैठे अपनी टीवी स्क्रीन व मोबाइल स्क्रीन पर इन्जॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं ओटीटी पर कब आ रही है धुरंधर-2 फिल्म। news और पढें: Amazon Prime Video में आया Instagram जैसा फीचर, अब स्क्रॉल करते ही मिलेंगी फिल्में और वेब सीरीज

Dhurandhar 2 OTT Release Date

JioHotstar ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर Dhurandhar 2 की ओटीटी रिलीज डेट रिवील की है। फिल्म का ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर 4 जून को शाम 7 बजे हगा। वहीं, इसे 5 जून से JioHotstar पर देखा जा सकेगा। फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म करते हुए कैप्शन दिया गया है ‘आंधी बनके जो आ रहा है, उसे धुरंधर कहते हैं।’ news और पढें: Jio का का 749 रुपए का तगड़ा प्लान, कॉलिंग, डेटा के साथ फ्री मिलेगा Netflix, Prime Video और JioHotstar

Dhurandhar 2 Gobal OTT Release on Netflix

आपको बता दें, ग्लोबल मार्केट में इस फिल्म को JioHotstar पर नहीं बल्कि Netflix पर स्ट्रीम किया जाएगा। ग्लोबल ऑडियंस के लिए यह फिल्म 15 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

Dhurandhar स्टारकास्ट

Dhurandhar: The Revenge फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी, जो कि पिछले साल 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर पार्ट 1 का ही सीक्वल है। स्टार कास्ट की बात करें, तो इस फिल्म में रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल व आर माधवन जैसे स्टार्स मेन लीड रोल में हैं।

JioHotstar Plans

अगर आपने अभी तक फिल्म को सिनेमाघर जाकर नहीं देखा है, तो अगले महीने उसे आप अपने घर के टीवी पर देख सकेंगे। इसके लिए आपको जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन प्लान की जरूरत पड़ेगी। इसके बेसिक प्लान की बात करें, तो JioHotstar Mobile प्लान 79 रुपये का है, जो कि मंथली वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। 6 महीने वाले प्लान के लिए आपको 149 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, सालभर के लिए 499 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

JioHotstar Super वाले प्लान की बात करें, तो इसका मंथली प्लान 149 रुपये का है। 6 महीने के लिए 349 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वहीं, एनुअल प्लान 1,099 रुपये का है। सुपर प्लान में आप जियोहॉटस्टार को 2 डिवाइस पर देख सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

JioHotstar Premium प्लान पर नजर डालें, तो इसका मंथली प्लान 299 रुपये का है। 6 महीने के लिए 699 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वहीं, एनुअल प्लान 2199 रुपये का है। प्रीमियम प्लान में आप जियोहॉटस्टार को 4 डिवाइस पर देख सकते हैं।