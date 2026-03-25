comscore
ENG
  • Home
  • Entertainment
  • Dhurandhar 2 Ott Release Watch These Top 5 Spy Thriller Movies On Netflix

Dhurandhar 2 OTT रिलीज से पहले, Netflix पर जरूर देख डालें ये स्पाई-एक्शन-थ्रिलर फिल्में

Dhurandhar 2 फिल्म के ओटीटी रिलीज में अभी थोड़ा समय है। हालांकि, फिल्म रिलीज से पहले आपको Netflix पर मौजूद इन फिल्मों को जरूर देख लेना चाहिए।

Published By: Manisha | Published: Mar 25, 2026, 05:18 PM (IST)

OTT (21)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Dhurandhar 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वैसे तो ज्यादातर फैन्स थिएटर जाकर फिल्म देख चुके होंगे, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की ओटीटी रिलीज में थोड़ा समय है, लेकिन आप यदि धुरंधर का इंतजार कर रहे हैं… तो धुरंधर-2 रिलीज से पहले आपको Netflix पर मौजूद कुछ पॉपुलर स्पाई-थ्रिलर फिल्में जरूर देख लेनी चाहिए। इन फिल्म की कहानी में आपको जबरदस्त सस्पेंस से लेकर धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। news और पढें: Netflix पर हिंदी में देखें ये 5 K-Drama, रोमांस-सस्पेंस-थ्रिलर का मिलेगा जबरदस्त डोज

Khufiya

Khufiya को Netflix पर देखा जा सकता है। यह एक स्पाई-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें तब्बू मेन लीड रोल में है। यह फिल्म एस्केप टू नोव्हेयर नॉवेल पर आधारित है, जिसमें रॉ एजेंट कृष्णा मेहरा की कहानी दिखाई गई है, जो कि अपने टीम में मौजूद गद्दार का पर्दाफाश करने की कोशिश करती हैं। news और पढें: Border 2 OTT release: Netflix पर इस दिन आ रही बॉर्डर 2, स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म

news और पढें: Dhurandhar 2 फ्री देखने का है मन? WhatsApp Scam से रहें सावधान, वरना अकाउंट होगा खाली

The Diplomat

The Diplomat फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म की कहानी भारतीय राजनयिक जे.पी सिंह पर आधारित है, जिनका किरदार जॉन अब्राहम फिल्म में निभा रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में फंसी भारतीय महिला किसी तरह भारतीय दूतावास की मदद से भारत वापसी करती है। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन, थ्रिलर व सस्पेंस देखने को मिलता है।

Mission Majnu

Mission Majnu भी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसमें अमनदीप अजितपाल की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि वह कैसे पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की जासूसी करते हैं और पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले परमाणु परीक्षण का पर्दाफाश करते हैं।

Code Name: Tiranga

Code Name: Tiranga को Netflix पर देखा जा सकता है। फिल्म की कहानी अंडरकवर एजेंट पर आधारित है, जिसमें रॉ एजेंट साल 2001 में दिल्ली संसद आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकी ओमार खालिद को ढूंढने अफगानिस्तान जाती है। इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन व थ्रिलर देखने को मिलता है।

Tehran

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Tehran भी एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म में साल 2012 में भारत में हुए बम धमाकों व उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जांच की कहानी दिखाई गई है।