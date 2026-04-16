Published By: Manisha | Published: Apr 16, 2026, 03:53 PM (IST)
Dhurandhar 2 OTT: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ के बाद ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को भी दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में तबाही मचा रही है और आज भी धुरंधर 2 के कई शो हाउसफुल जा रहे हैं। वैसे तो रणवीर सिंह और धुरंधर के फैन्स इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख चुके होंगे, लेकिन अब भी कई लोग हैं जो फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग का इंतजार कर रहे थे, तो यह खबर आपके लिए ही है। खबरों की मानें, तो जल्द ही यह फिल्म JioHotstar पर रिलीज होने वाली है। और पढें: IPL 2026 RCB Vs LSG Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो Dhurandhar The Revenge फिल्म JioHotstar पर 14 मई को स्ट्रीम होगी। कहा जा रहा है कि ओटीटी पर फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु व अन्य भाषाओं में स्ट्रीम की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है और न ही ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस संबंध में कुछ ऑफिशियल किया है। और पढें: CSK vs KKR Live Streaming: मोबाइल और TV पर कब, कहां और कैसे देखें IPL 2026 का ये धमाकेदार मुकाबला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें, Dhurandhar The Revenge (धुरंधर 2) फिल्म सिनेमाघरों में 19 मार्च 2026 को रिलीज की गई थी। रिलीज से लेकर अब-तक यह फिल्म सिनेमाघरों में बनी हुई है। कहानी की बात करें, तो इस फिल्म में भारतीय जासूस जकीरत सिंह रंगी की कहानी दिखाई गई है, जो कि पाकिस्तान में हमजा अली मजारी के रूप में रहकर वहां की राजनीति में घुसते हैं। पिछली फिल्म की तुलना में सीक्वल में हमजा का खेल और भी खतरनाक होता दिखाया गया है। और पढें: IPL 2026 Today MI vs RCB: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच घमासान मुकाबला आज, यहां देखें फ्री LIVE
इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और सारा अर्जुन जैसे किरदार मेन लीड में है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है।आपको बता दें, धुरंधर फिल्म को इससे पहले Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। हालांकि, अब इसके सीक्वल को नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि जियोहॉटस्टार ओटीटी पर स्ट्रीम किया जा सकता है।
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