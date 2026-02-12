Valentines Day: वैलेंटाइन डे में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप इस वैलेंटाइन अपने पार्टनर को नया स्मार्टफोन गिफ्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन कम बजट होने की वजह से प्लान बदल रहे हैं… तो जरा रूक जाइए। वैलेंटाइन डे के मौके पर Amazon खास सेल लेकर आया है। इस सेल के दौरान आप शानदार फीचर वाले स्मार्टफोन्स को कम से कम दाम में खरीद सकेंगे। यहां देखें 10,000 से 16,000 रुपये की रेंज में आने वाली कुछ बेस्ट डील्स। कीमत मात्र 10,998 रुपये से शुरू। और पढें: 55 inch Smart TV under 35000 on Amazon: इन टीवी से घर में मिलेगा सिनेमा हॉल का मजा, 35 हजार से कम में बनाएं अपना

iQOO Z10 Lite 5G

iQOO Z10 Lite 5G स्मार्टफोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट को Amazon से 10,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो 6.74 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा, फोन में Mediatek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और पढें: Redmi Note 14 Pro 5G पर फाडू ऑफर की बरसात, यहां से खरीदने पर बचेंगे पैसे

Samsung Galaxy M36 5G

Samsung Galaxy M36 5G स्मार्टफोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को Amazon से 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन पर 500 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन में Exynos 1380 S5E8835 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP कैमरा मिलता है। वहीं, फ्रंट में 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G को अमेजन से 15999 रुपये में खरीद सकेंगे। इस फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।