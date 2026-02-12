55 inch Smart TV under 35000 on Amazon: इन टीवी से घर में मिलेगा सिनेमा हॉल का मजा, 35 हजार से कम में बनाएं अपना

55 inch Smart TV under 35000 on Amazon: 55 इंच स्क्रीन साइज वाले टीवी की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। इस मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां टीवी उतारती रहती हैं। इस कारण बाजार में अलग-अलग रेंज में आने वाले स्मार्ट टीवी की संख्या बढ गई है, जिससे अब ग्राहकों के लिए टीवी लेना मुश्किल हो गया है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा टीवी खरीदें, तो हमारी यह खबर आपके काम आने वाली है। यहां 35000 से कम के टीवी के बारे में बताया गया है, जिन्हें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है। और पढें: Rs 30,000 से भी कम में खरीदें 50 inch स्क्रीन वाला बड़ा टीवी, घर पर मिलेगा सिनेमाघर वाला मजा

Toshiba C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV

Toshiba का यह स्मार्ट टीवी Dobly Atmos वाले स्पीकर और स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्पीच और लेट नाइट के साथ आता है। इसमें 55 इंच की स्क्रीन है। इसका रेजलूशन 3840 x 2160 पिक्सल है। इसमें अमेजन प्राइम, यूट्यूब जैसे ओटीटी ऐप के एक्सेस के साथ-साथ गूगल असिस्टेंट, गूगल टीवी ओएस, वॉइस कमांड, स्क्रीन मिरर और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत 31,999 रुपये है। इस पर 1250 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और 1,125 रुपये की EMI मिल रही है।



TCL 4K Ultra HD Smart QLED Google TV

TCL के स्मार्ट टीवी में 3840 x 2160 रेजलूशन वला 4के अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले है। इस टीवी में 35 वॉट की साउंड आउटपुट और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। इसमें गूगल टीवी, टी-स्क्रीन प्रो और मल्टीपल आई-केयर की सुविधा मिलती है। इस पर 2 साल की वारंटी दी जा रही है। इसे अमेजन इंडिया से 34,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। Axis बैंक की ओर से 1250 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,230 रुपये की ईएमआई भी है।

Xiaomi X Ultra HD 4K Smart Google LED TV

शाओमी के इस स्मार्ट टीवी में 4के अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 3840 x 2160 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर टीवी में वाईफाई, 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी पोर्ट, ब्लूटूथ और Ethernet दिया गया है। इसके साथ गूगल टीवी, गूगल असिस्टेंट और Netflix जैसे ओटीटी ऐप का सपोर्ट भी मिलता है। इस टीवी पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है। इसकी कीमत 35,999 रुपये है। इसे अमेजन इंडिया से 2000 की छूट पर खरीदा जा सकता है।

