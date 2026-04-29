Electric Juicer under 1000: गर्मियों के मौसम में जहां AC आपको बाहर से ठंडक देता है, वहीं खुद को अंदर से भी ठंडा व हाइड्रेटिड रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में गर्मी के आते ही ताजे जूस का सेवन अब एक जरूरत बन चुकी है। अगर आप बाहर का जूस पीना पसंद नहीं करते हैं, तो आप घर पर खुद ताजा जूस निकाल सकते हैं। मार्केट में कई इलेक्ट्रिक जूसर मिक्सर मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप मिनटो में अपनी पसंद का जूस बनाकर पी सकते हैं। खास बात यह है कि इन जूसर के लिए आपको ज्यादा रूपये भी खर्च नहीं करने होते। यह किफायती होने के साथ-साथ पोर्टेबल भी होते हैं, जिन्हें आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। यहां देखें Amazon पर 1000 से कम में मिलने वाले टॉप-5 ऑप्शन। और पढें: 15000 से कम में खरीदें नया फ्रिज, गर्मी में ठंडे पानी के साथ मिलेगा फ्रेश फूड

Qlect Portable Blender Electric Juicers Fruit Mixers

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Qlect Portable Blender Electric Juicers Fruit Mixers को आप Amazon से 698 रुपये में खरीद सकते हैं। यह एक USB रिचार्जेबल जूसर है, जिससे आप स्मूदी वगैरा भी बनकर पी सकते हैं। इसमें कंपनी ने 6 ब्लेड दी है। इसमें 1500mAh बैटरी दी गई है।

Portable Juicer Blender

Portable Juicer Blender को आप अमेजन से 199 रुपये में खरीद सकते हैं। यह भी एक USB रिचार्जेबल जूसर है, जिससे आप स्मूदी व शेक भी बना सकते हैं। इसमें 6 ब्लेड मिलती है। यह एक बिल्ट-इन बॉटल डिजाइन के साथ आता है।

Pigeon By Stovekraft Pure Grinder Juicer Blender

Pigeon By Stovekraft Pure Grinder Juicer Blender को 945 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक ऑन-इन-वन मशीन है, जिसमें ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर व स्मूदी मेकर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 300W पावर सपोर्ट मिलता है।

Juicer for Home TEKCOOL Portable Blender Electric Juicers

Juicer for Home TEKCOOL Portable Blender Electric Juicers को 599 में अमेजन से खरीद सकते हैं। यह भी 6 ब्लेड व 3Gears के साथ आता है। इसमें 1500mah बैटरी मिलती है।

Lifelong Electric Citrus Juicer

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Lifelong Electric Citrus Juicer इसे 999 में अमेजन से खरीद सकते हैं। इसमें 700 लीटर कैपेसिटी दी गई है। कंपनी ने इसमें 40W मोटर दी है।