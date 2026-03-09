comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Tablets Under 35000 On Amazon Including Oneplus Pad Go 2 Apple Ipad 11

Tablets under 35000 on Amazon: OnePlus से लेकर Apple iPad तक, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आते हैं ये टैब

Tablets under 35000: अगर आप मिड-रेंज बजट के अंदर नया टैबलेट खरीदने की सोच हैं, तो 35000 से कम में आपको कई सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहां देखें लिस्ट।

Published By: Manisha | Published: Mar 09, 2026, 05:39 PM (IST)

Tab (72)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Tablets under 35000 on Amazon: मार्केट में इन दिनों टैबलेट्स की काफी डिमांड है। ये टैब कॉम्पैक्ट साइट में आपको पढ़ाई, ऑफिस का काम व मनोरंजन देने में काफी काम आता है। अगर आप मिड-रेंज बजट के अंदर नया टैबलेट खरीदने की सोच हैं, तो 35000 से कम में आपको कई सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। इस रेंज में आपको स्मूथ डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस, कैमरा व जबरदस्त ऑडियो सपोर्ट मिलता है। यहां देखें 35000 से कम में बेस्ट ऑप्शन। news और पढें: 12 इंच से बड़े डिस्प्ले वाले धाकड़ Tablets, गेमिंग से लेकर मूवी देखने तक का मिलेगा 1 नंबर अनुभव

OnePlus Pad Go 2

OnePlus Pad Go 2 के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल को Amazon से 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर बैंक कार्ड के जरिए 1250 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के टैब में 12.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, टैब MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर से लैस है। ऑडियो के लिए इसमें क्वाड स्पीकर दिया गया है। टैब की बैटरी 10050mAh की है, जिसके साथ आपको 6.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। news और पढें: OnePlus Pad Go 2 में 10,050mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Apple iPad 11

Apple iPad 11 के 128GB स्टोरेज मॉडल को Amazon से 33,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर बैंक कार्ड के जरिए HDFC बैंक कार्ड के जरिए 1250 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 11 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए टैब में 12MP का बैक व 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। news और पढें: OnePlus Pad Go 2 की सेल डेट कंफर्म, इस दिन भारत में होगा लॉन्च

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Lenovo Idea Tab Pro with Pen Plus

Lenovo Idea Tab Pro with Pen Plus के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल को अमेजन से 32,999 रुपये खरीदा जा सकता है। बैंक कार्ड के जरिए टैब पर 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 12.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, टैब MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 4 JBL स्पीकर्स दिए हैं। इसमें 10200mAh की जंबो बैटरी मिलती है।