comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Best 12 Inch Display Tablets On Amazon Including Oneplus Pad Go 2 Samsung Galaxy Tab S9 Fe

12 इंच से बड़े डिस्प्ले वाले धाकड़ Tablets, गेमिंग से लेकर मूवी देखने तक का मिलेगा 1 नंबर अनुभव

Best 12 Inch Display Tablets: अगर आप गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए नया टैबलेट खरीदने की सोच रहे थे, तो यहां देखें 12 इंच व इससे बड़ी स्क्रीन वाले कुछ बेस्ट ऑप्शन।

Published By: Manisha | Published: Feb 15, 2026, 04:11 PM (IST)

Tabs
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Best 12 Inch Display Tablets on Amazon: अगर आप बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको 12 इंच से बड़े स्क्रीन के कई शानदार ऑप्शन खरीद के लिए उपलब्ध मिलेंगे। ये टैबलेट बड़ी स्क्रीन पर दमदार परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट का पूरा पावरहाउस साबित होते हैं। इन बड़ी स्क्रीन के टैब पर आप हाई-ग्राफिक्स गेमिंग व बिंज वॉच का आनंद ले सकते हैं। यहां देखें अमेजन पर मिलने वाले कुछ बेस्ट ऑप्शन। news और पढें: 4000 की तगड़ी छूट पर मिल रहा iQOO 15 फोन, खरीदने के लिए अभी लपकें फाडू Offer

OnePlus Pad Go 2

OnePlus Pad Go 2 के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाले टैब को Amazon से 26,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस टैब में 12.1 इंच का 2.8K डिस्प्ले दिया है, जिसके साथ Dolby Vision व 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। ऑडियो के लिए इसमें क्वाड स्पीकर्स दिए हए हैं। यह टैब MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर से लैस है। इसमें आपको 10050mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। news और पढें: Valentines Day: पार्टनर को गिफ्ट करना है नया स्मार्टफोन? 10,998 रुपये में बनेगी बात

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाले टैब को Amazon से 37,248 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर 1750 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस टैब में 12.4 इंच का डिस्प्ले दिया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz रिफ्रेश का है। इसके अलावा, टैब Exynos 1380 प्रोसेसर से लैस है। इसमें आपको 10090 की जंबो बैटरी दी गई है। कंपनी ने इसमें 8MP का मेन व 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया है। सेल्फी के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Idea Tab Pro के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट वाले टैब को अमेजन से 34,449 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर भी 1750 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस टैब में 12.7 इंच का डिस्प्ले दिया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz रिफ्रेश का है। इसके अलावा, टैब MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 8.0MP फ्रंट और 13MP रियर कैमरा फ्लैशलाइट के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 10200mAh की बैटरी दी है।