Samsung Galaxy M17e 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट-फ्रेंडली 5G फोन होगा। कंपनी इससे पहले मार्केट में Samsung Galaxy M17 5G फोन पेश कर चुकी है। अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी एम17ई 5जी फोन की सेल Amazon पर उफलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन की पहली झलक देखने को मिली है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की प्री-बुकिंग करने वालों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा जल्दी डिलीवरी

Samsung ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Samsung Galaxy M17e 5G फोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। और पढें: 50MP कैमरे वाला Samsung Galaxy M17 मात्र 492 रुपये महीने पर होगा आपका, यहां मिल रहा सुनहरा Offer

The dust is ready to fly again.

Smooth paths or untamed terrain?

Monsters never slow down.

The roar is getting louder.

Bold. Relentless. Action-packed. A new Monster Galaxy M17e 5G is arriving.

Stay tuned! pic.twitter.com/EXV0CFWJAV — Samsung India (@SamsungIndia) March 8, 2026



अमेजन साइट के जरिए फोन की पहली झलक देखने को मिली है। फोन के बैक पर कैप्सूल आकार का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिला है, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा, पोस्टर में फोन के कलर ऑप्शन देखे जा सकते हैं, जो कि पर्पल व ग्रीन ऑप्शन में दस्तक दे सकता है।

Samsung Galaxy M17 5G Price in India specs

Samsung Galaxy M17 5G फोन की बात करें, तो इसे 12499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Exynos 1330 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है।

इस सेटअप में 50MP का मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।