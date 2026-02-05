Tablets under 20000 on Amazon: टैबलेट खरीदना अब बजट से बाहर की बात नहीं रही है। आप बजट के अंदर अच्छे फीचर्स वाले टैबलेट्स को कम से कम दाम में खरीद सकते हैं। आज हम आपको तगड़े फीचर्स वाले टैबलेट्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें आपको कई प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। इन फीचर्स में बड़ी स्क्रीन, दमदार चिप, कैमरा व धाकड़ बैटरी आदि शामिल है। खास बात यह है कि इन टैब को खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यहां देखें 20,000 रुपये से कम के मिलने वाले बेस्ट ऑप्शन। और पढें: लाखों रुपये की कीमत वाले 75 इंच स्मार्ट टीवी की कीमतें हुई धड़ाम, Amazon डील ने मचाई धूम

Realme Pad 2 LTE 8

Realme Pad 2 LTE 8 को Amazon से 15,599 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 11.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, टैब MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए टैब में 8Mp का प्राइमरी कैमरा मिलता है। वहीं, सेल्फी के लिए टैब में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। टैब में 8360mAh की जंबो बैटरी मिलती है। और पढें: Vivo T4x 5G फोन को 562 रुपये EMI देकर लाएं घर, 6500mAh बैटरी-50MP कैमरा के साथ मिलेगा ये सब

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Lite की कीमत Amazon पर 17,999 रुपये लिस्ट है। बैंक कार्ड के जरिए टैब पर अलग से 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 11 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, टैब MediaTek Helio G100 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस टैब में 9340mAh बैटरी दी है, जिसके साथ आपको 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Samsung Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A11+ को अमेजन से 17,700 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन पर 1327 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 11 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। कंपनी ने इसमें 4nm चिप दी है। कंपनी ने इस टैब में कई AI फीचर्स दिए हैं, जिसमें Google Gemini व Circle to Search आदि शामिल है। इस टैब की स्टोरेज को आप 2TB तक बढ़ा सकते हैं।