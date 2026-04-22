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144Hz रिफ्रेश रेट और 7000mAh बैटरी वाला iQOO 15 5G हुआ सस्ता, 4000 रुपये तक गिरी कीमत

144Hz Refresh Rate 7000mAh Battery iQOO 15 5G Price Down 4000 Amazon Discount Offer Price in India Specification: आइकू 15 पर फाडू डील मिल रही हैं। इस डिवाइस को किफायती दाम में खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 22, 2026, 03:53 PM (IST)

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IQOO 15 Processor and Storage

iQOO 15 स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। इसके साथ फोन में Q3 गेमिंग चिप दी गई है, जिससे बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा, फोन में 16 जीबी रैम और 512 स्टोरेज भी दी गई है।

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IQOO 15 Screen

आइकू 15 में 6.85 इंच का 2के प्लस कर्व्ड एमोलेड एलटीपीओ डिस्प्ले मिलता है, जिसे HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसका रेजलूशन 3168×1440 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स है।

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IQOO 15 Battery

कंपनी ने iQOO 15 फोन में 7000mAh की जंबो बैटरी दी है। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिली है, जिससे डिवाइस तेजी से चार्ज हो जाता है। इसकी डायमेंशन 163.65× 76.71×8.14mm और वजन 216 ग्राम है।

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IQOO 15 Camera

iQOO 15 में 50MP का Sony IMX921 लेंस है। यह OIS से लैस है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.65 है। इसमें 4के वीडियो शूट करने की सुविधा मिलती है।

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IQOO 15 Front Camera

आइकू के इस मोबाइल फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें स्नैपशॉट, लैंडस्केप, नाइट, पोट्रेट और स्लो-मोशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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IQOO 15 Other Details

आइकू के इस स्मार्टफोन को IP68+IP69 की रेटिंग दी गई है। इस फोन की डायमेंशन 163.65× 76.71×8.14mm है। इसका वजन 220 ग्राम है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

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IQOO 15 Price

iQOO 15 फोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लिस्ट है। इस फोन की कीमत 72,999 रुपये है। इस प्राइस में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके 16GB+512GB मॉडल का दाम 79,999 रुपये रखा गया है।

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IQOO 15 Offers

SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से iQOO 15 फोन को 4000 रुपये की इंस्टेंट छूट के साथ खरीदा जा सकता है। इस फोन पर 2,566 रुपये की ईएमआई और 37,550 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।