iPhone 15 को मात्र 51,400 रुपये में खरीदने का सुनहरा मौका, Amazon-Flipkart नहीं यहां मिल रहा Offer

Published: Feb 04, 2026, 07:51 PM (IST)
अगर आप iPhone फैन हैं, लेकिन ज्यादा कीमत होने की वजह से अभी तक कोई आईफोन नहीं खरीदा है, तो iPhone 15 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।
iPhone 15 की कीमत की बात करें, तो इस फोन की कीमत 59,900 रुपये है। हालांकि, अभी इस आईफोन को काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। ऑफर्स से पहले फीचर्स की बात करें, तो।
iPhone 15 में कंपनी ने 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया है, जिसमें आपको Dynamic island नॉच मिलता है।
iPhone 15 में A16 Bionic चिप मौजूद है। कंपनी ने इसमें Dual Sim(Nano + eSIM) सपोर्ट मिलता है।
iPhone 15 में कंपनी ने फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद है। साथ ही इसमें 12MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है।
iPhone 15 में कंपनी ने सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
iPhone 15 में चार्जिंग के लिए USB Type C पोर्ट मिलता है।
iPhone 15 के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो Vijay Sales के जरिए इस फोन को आप 53,900 रुपये में खरीद सकेंगे। इसके अलावा, HDFC बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
