TDRA लिस्टिंग में दिखे Poco X8 Pro और Pro Max, बस अब लॉन्च की है देरी

Poco की नई स्मार्टफोन सीरीज Poco X8 Pro जल्द ही ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे सकती है। लॉन्च से पहले Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max को UAE की TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी बहुत जल्द इन फोनों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश करने वाली है। सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में दोनों मॉडल नंबर 2511FPC34G और 2602BPC18G के साथ सामने आए हैं। हालांकि इस लिस्टिंग में फोन के स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर ऐसे सर्टिफिकेशन के बाद लॉन्च में ज्यादा समय नहीं लगता। खास बात यह है कि पहली बार ‘Pro Max’ नाम भी आधिकारिक तौर पर सामने आया है, जिससे साफ है कि इस बार कंपनी दो दमदार वेरिएंट लॉन्च करेगी। और पढें: Poco X8 Pro और X8 Pro Max जल्द होंगे लॉन्च! कंपनी ने किया टीज

क्या Poco X8 Pro और X8 Pro Max, Redmi Turbo 5 सीरीज के रीब्रांडेड वर्जन हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Poco X8 Pro और X8 Pro Max असल में Redmi के हाल ही में चीन में लॉन्च हुए Redmi Turbo 5 और Redmi Turbo 5 Pro Max के रीब्रांडेड वर्जन हो सकते हैं। यानी ग्लोबल मार्केट में इन फोनों को Poco ब्रांडिंग के साथ पेश किया जाएगा। लीक रेंडर्स के अनुसार Poco X8 Pro में मैट फिनिश वाला फ्लैट बैक पैनल दिया जा सकता है, जिसके किनारे हल्के कर्व्ड होंगे। फोन के पीछे ऊपर बाईं ओर पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें दो अलग-अलग लेंस रिंग नजर आएंगी। यह फोन ब्लैक, व्हाइट और टरक्वॉइज कलर ऑप्शन में आ सकता है। इसके अलावा इसमें स्लिम बेजल वाला फ्लैट डिस्प्ले और सेंटर में होल-पंच कटआउट दिया जा सकता है। पावर बटन को ऑरेंज कलर में हाइलाइट किया गया है, जो Poco की सिग्नेचर स्टाइल मानी जाती है। और पढें: Poco X8 Pro और Pro Max के लीक रेंडर्स आए सामने, देखें कैसा होगा डिजाइन

Poco X8 Pro में कौन-कौन से फीचर्स मिल सकते हैं?

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Poco X8 Pro में 6.59-inch की 1.5K TCL M10 OLED डिस्प्ले मिल सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स HBM ब्राइटनेस और 3840Hz PWM डिमिंग सपोर्ट के साथ आएगी। यह फोन MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर से लैस हो सकता है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग में दमदार परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। कैमरा सेटअप में 50MP का Sony IMX882 प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है, जो 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है। और पढें: Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max के फीचर्स ऑनलाइन लीक, एक में मिलेगी 8500mAh बैटरी!

Add Techlusive as a Preferred Source

Poco X8 Pro Max में मिल सकते हैं ये फीचर्स?

वहीं Poco X8 Pro Max में इससे भी बड़ा 6.83-inch का 1.5K OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह फोन ज्यादा पावरफुल MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट के साथ आ सकता है। कैमरा सेटअप में 50MP का Light Hunter 600 प्राइमरी सेंसर OIS सपोर्ट के साथ मिल सकता है, साथ ही 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया जाएगा। फ्रंट कैमरा 20MP का ही रहने की उम्मीद है। सबसे बड़ी खासियत इसकी 8500mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है, जो लंबे समय तक बैकअप देगी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।