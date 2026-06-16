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Redmi Turbo 5 भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

Redmi ने भारत में अपना नया Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह भारत में आने वाला पहला Redmi Turbo सीरीज फोन है। फोन में 7540mAh की बड़ी बैटरी, दमदार प्रोसेसर, फ्लूइड डिस्प्ले और एडवांस कूलिंग सिस्टम दिया गया है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 16, 2026, 12:51 PM (IST)

Redmi Turbo 5

photo icon Redmi Turbo 5 is confirmed to launch in India on June 16.

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Redmi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि यह भारत में लॉन्च होने वाला पहला Redmi Turbo सीरीज स्मार्टफोन है। कंपनी ने इसे प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में पेश किया है, जहां इसे दमदार परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ उतारा गया है। Redmi Turbo 5 में बड़ी बैटरी, हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और एडवांस कूलिंग सिस्टम जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फोन को धूल और पानी से सुरक्षा के लिए हाई-ग्रेड प्रोटेक्शन रेटिंग भी दी गई है। news और पढें: Redmi Turbo 5 की लॉन्च डेट अनाउंस, दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक

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