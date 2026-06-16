Redmi Turbo 5 भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

Redmi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि यह भारत में लॉन्च होने वाला पहला Redmi Turbo सीरीज स्मार्टफोन है। कंपनी ने इसे प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में पेश किया है, जहां इसे दमदार परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ उतारा गया है। Redmi Turbo 5 में बड़ी बैटरी, हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और एडवांस कूलिंग सिस्टम जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फोन को धूल और पानी से सुरक्षा के लिए हाई-ग्रेड प्रोटेक्शन रेटिंग भी दी गई है। और पढें: Redmi Turbo 5 की लॉन्च डेट अनाउंस, दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक

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