comscore
ENG

Facebook ने यूजर्स के लिए शुरू की खास सर्विस, AI से बनी प्रोफाइल पर लगेगी लगाम

Facebook ने अपने प्लेटफॉर्म पर एआई से बनी प्रोफाइल पर रोक लगाने के लिए Facebook Verified को लॉन्च किया है। इसके तहत यूजर्स को मुफ्त में बैज दिया जाएगा, जिससे नकली प्रोफाइल को आसानी से पहचाना जा सकेगा।

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 25, 2026, 10:11 AM (IST)

facebook

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक प्रोफाइल, फोटो और वीडियो पूरी तरह से फैल गई हैं। इस वजह से असली और नकली की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि, अब फेसबुक (Facebook) इस समस्या का हल लेकर आ गया है। news और पढें: OpenAI के मॉडल से हुई गलती, टेस्टिंग में हैक कर लिया इस कंपनी का सिस्टम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने फेसबुक वेरिफाइड (Facebook Verified) नाम की सर्विस लॉन्च की है। इसमें यूजर्स को मुफ्त में वेरिफाइड बैज दिया जाएगा, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें सेल्फी वीडियो के माध्यम से सिक्योरिटी प्रोसेस को पूरा करना होगा। news और पढें: Samsung Galaxy Watch 9 Launched: स्नैपड्रैगन चिप और AI फीचर्स से है लैस, खरीदने से पहले जान लें फीचर्स

Facebook Verified

डीपफेक वीडियो और फर्जी फोटो व प्रोफाइल पर लगाम लगाने के लिए कंपनी फेसबुक वेरिफाइड बैज लेकर आई है। इस बैज को पाने के लिए यूजर्स को छोटी सी सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। इसके बाद उस वीडियो की जांच की जाएगी। इससे यह तय किया जा सकेगा कि बैज पाने वाले यूजर का अकाउंट रियल है या फेक। इतना ही नहीं यूजर्स को सिक्योरिटी से जुड़ी शर्तों को भी पूरा करना होगा। news और पढें: Meta कर रहा नए AI App की टेस्टिंग, फोटो डालते ही तैयार होगी बच्चों की कहानी, जानें कैसे

किन यूजर्स को मिलेगा बैज

कंपनी के मुताबिक, वेरिफाइड बैज सिर्फ उन यूजर्स को दिया जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिनके अकाउंट बेहतर कंडीशन में हैं। हालांकि, उन यूजर्स को बैज नहीं दिया जाएगा, जो अपने अकाउंट को प्रोफेशनल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।

कहां दिखेगा नया बैज ?

फेसबुक का वेरिफाइड बैज प्रोफाइल, मार्केटप्लेस लिस्टिंग, ग्रुप और डेटिंग प्रोफाइल में दिखाई देगा। इससे यूजर्स के लिए यह जानना आसान हो जाएगा कि अकाउंट ओरिजनल है या फिर नकली।

फीड अपडेट्स में भी दिखेगा बैज

जी हां, फेसबुक अपने वेरिफाइड बैज को फीड अपडेट्स में लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल, यह साफ नहीं किया है कि इसे कब तक रोलआउट किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि इससे प्लेटफॉर्म सिक्योर हो जाएगा और यूजर्स के लिए एआई से बनी प्रोफाइल की पहचान करना आसान हो जाएगा।

फरवरी में लॉन्च किया यह फीचर

अंत में बताते चलें कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को इंटरएक्टिव बनाने के लिए इस साल की शुरुआत में एनिमेटेड प्रोफाइल फोटो बनाने की सुविधा को पेश किया था। इस फीचर की मदद से आप अपनी फोटो एनिमेटेड बना सकते हैं। इसमें मोशल इफेक्ट को जोड़ा जा सकता है। इससे आपकी फोटो हिलती हुई नजर आएगी।

इस टूल के जरिए सिंगल फोटो को एनिमेशन में बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको अपना कैमरा ओपन करना होगा और फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी। इसके बाद सिस्टम अपकी फोटो को एनिमेटेड बना देगा।

FAQs

1. क्या फेसबुक का वेरिफाइड बैज मुफ्त में मिलेगा ?
Ans. हां, फेसबुक का वेरिफाइड बैज फ्री में मिलेगा।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

2. क्यों फ्री में दिया जा रहा है बैज ?
Ans. आज के समय में एआई से बनी प्रोफाइल, फोटो और वीडियो बहुत बढ़ गई है, जिससे वास्तविक प्रोफाइल की पहचान करना मुश्किल हो गया है। इसलिए नकली प्रोफाइल को पहचानने के लिए मुफ्त में बैज दिया जा रहा है।