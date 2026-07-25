Facebook ने यूजर्स के लिए शुरू की खास सर्विस, AI से बनी प्रोफाइल पर लगेगी लगाम

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 25, 2026, 10:11 AM (IST)
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक प्रोफाइल, फोटो और वीडियो पूरी तरह से फैल गई हैं। इस वजह से असली और नकली की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि, अब फेसबुक (Facebook) इस समस्या का हल लेकर आ गया है। और पढें: OpenAI के मॉडल से हुई गलती, टेस्टिंग में हैक कर लिया इस कंपनी का सिस्टम
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने फेसबुक वेरिफाइड (Facebook Verified) नाम की सर्विस लॉन्च की है। इसमें यूजर्स को मुफ्त में वेरिफाइड बैज दिया जाएगा, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें सेल्फी वीडियो के माध्यम से सिक्योरिटी प्रोसेस को पूरा करना होगा। और पढें: Samsung Galaxy Watch 9 Launched: स्नैपड्रैगन चिप और AI फीचर्स से है लैस, खरीदने से पहले जान लें फीचर्स
डीपफेक वीडियो और फर्जी फोटो व प्रोफाइल पर लगाम लगाने के लिए कंपनी फेसबुक वेरिफाइड बैज लेकर आई है। इस बैज को पाने के लिए यूजर्स को छोटी सी सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। इसके बाद उस वीडियो की जांच की जाएगी। इससे यह तय किया जा सकेगा कि बैज पाने वाले यूजर का अकाउंट रियल है या फेक। इतना ही नहीं यूजर्स को सिक्योरिटी से जुड़ी शर्तों को भी पूरा करना होगा। और पढें: Meta कर रहा नए AI App की टेस्टिंग, फोटो डालते ही तैयार होगी बच्चों की कहानी, जानें कैसे
कंपनी के मुताबिक, वेरिफाइड बैज सिर्फ उन यूजर्स को दिया जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिनके अकाउंट बेहतर कंडीशन में हैं। हालांकि, उन यूजर्स को बैज नहीं दिया जाएगा, जो अपने अकाउंट को प्रोफेशनल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
फेसबुक का वेरिफाइड बैज प्रोफाइल, मार्केटप्लेस लिस्टिंग, ग्रुप और डेटिंग प्रोफाइल में दिखाई देगा। इससे यूजर्स के लिए यह जानना आसान हो जाएगा कि अकाउंट ओरिजनल है या फिर नकली।
जी हां, फेसबुक अपने वेरिफाइड बैज को फीड अपडेट्स में लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल, यह साफ नहीं किया है कि इसे कब तक रोलआउट किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि इससे प्लेटफॉर्म सिक्योर हो जाएगा और यूजर्स के लिए एआई से बनी प्रोफाइल की पहचान करना आसान हो जाएगा।
अंत में बताते चलें कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को इंटरएक्टिव बनाने के लिए इस साल की शुरुआत में एनिमेटेड प्रोफाइल फोटो बनाने की सुविधा को पेश किया था। इस फीचर की मदद से आप अपनी फोटो एनिमेटेड बना सकते हैं। इसमें मोशल इफेक्ट को जोड़ा जा सकता है। इससे आपकी फोटो हिलती हुई नजर आएगी।
इस टूल के जरिए सिंगल फोटो को एनिमेशन में बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको अपना कैमरा ओपन करना होगा और फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी। इसके बाद सिस्टम अपकी फोटो को एनिमेटेड बना देगा।
1. क्या फेसबुक का वेरिफाइड बैज मुफ्त में मिलेगा ?
Ans. हां, फेसबुक का वेरिफाइड बैज फ्री में मिलेगा।
2. क्यों फ्री में दिया जा रहा है बैज ?
Ans. आज के समय में एआई से बनी प्रोफाइल, फोटो और वीडियो बहुत बढ़ गई है, जिससे वास्तविक प्रोफाइल की पहचान करना मुश्किल हो गया है। इसलिए नकली प्रोफाइल को पहचानने के लिए मुफ्त में बैज दिया जा रहा है।