  • Redmi Note 15 5g Gets 3000 Big Discount In First Sale On Amazon India

पहली सेल में सस्ता हुआ 108MP का Redmi फोन, यहां मिल रहा 3000 का बंपर Discount

REDMI Note 15 5G की पहली सेल Amazon की शुरू हो गई है। इस पर 2000 से ज्यादा की छूट दी जा रही है। साथ ही, फोन पर किफायती EMI मिल रही है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 09, 2026, 12:39 PM (IST)

Redmi Note 15 5G (4)
REDMI Note 15 5G कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस डिवाइस को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें फोटोग्राफी के लिए 108MP का कैमरा मिलता है। इसमें AMOLED स्क्रीन और Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट दी गई है। इसमें 1 टीबी तक एक्सपेंड होने वाली 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग से लैस 5520mAh की बैटरी दी गई है। आज यानी 9 जनवरी 2026 को इसकी पहली सेल है, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लाइव हो चुकी है। इस पर बंपर डिस्काउंट से लेकर किफायती EMI तक मिल रही है। news और पढें: Redmi Note 15 भारत में हुआ लॉन्च, 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ मिलेंगे ये फीचर्स, बस इतनी है कीमत

कितनी है REDMI Note 15 5G की कीमत ?

REDMI Note 15 फोन को भारतीय बाजार में दो स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 24,999 रुपये में मिल रहा है। इसे अमेजन इंडिया से Glacier Blue, ब्लैक और Mist Purple कलर में खरीदा जा सकता है। news और पढें: Redmi Pad 2 Pro 5G टैब 12,000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

ऑफर

इस स्मार्टफोन को ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 809 रुपये की EMI दी जा रही है। साथ ही, 21,849 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। news और पढें: Smartphones launching in India next week: Realme 16 Pro सीरीज से लेकर OPPO Reno 15 सीरीज तक, अगले हफ्ते भारत आ रहे ये फोन

मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

REDMI Note 15 5G एंड्रॉइड 15 बेस्ड Xiaomi Hyper OS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.77 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। इसकी स्क्रीन का टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। बेहतर फंक्शनिंग के लिए फोन में (4×2.4GHz Cortex-A78 & 4×1.8GHz Cortex-A55) Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसको एसडी कार्ड से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

कंपनी ने नोट 15 5जी में 108MP का मेन लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.7 है। इसमें 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। सेल्फी के लिए 20MP का कैमरा मिलता है।

बैटरी

रेडमी नोट 15 5जी में 5520mAh की बैटरी दी गई है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इस डिवाइस को डस्ट व स्प्लैश प्रूफ बनाने के लिए IP65 + IP66 की रेटिंग दी गई है। इसको MIL-STD-810H की भी रेटिंग मिली है।

अन्य डिटेल

इस 5जी स्मार्टफोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस मोबाइल फोन में डॉल्बी एटमॉस वाले दमदार स्पीकर, Infrared सेंसर के साथ-साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। इसकी डायमेंशन 164×75.42×7.35mm और वजन वजन 178 ग्राम है।