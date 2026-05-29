50MP कैमरा वाले OPPO Find X9s पर 7999 रुपये का बड़ा Discount, इन शॉपिंग साइट पर मिल रही सुपर Deal

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 29, 2026, 11:33 AM (IST)
कंपनी ने OPPO Find X9s को अल्ट्रा फास्ट बनाने के लिए MediaTek Dimensity 9500s ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है। इसके साथ Immortalis G925 MC12 GPU भी दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 512 जीबी है। इसकी रैम 12 जीबी है।
ओप्पो फाइंड एक्स 9 एस स्मार्टफोन में 6.59 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इसे Dolby Vision का सपोर्ट मिला है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।
फोटो और वीडियो के लिए ओप्पो के लेटेस्ट मोबाइल फोन में f/1.8 अपर्चर वाला 50MP का प्राइमरी लेंस दिया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके अलावा, फोन में 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी मिलता है।
OPPO Find X9s फोन 7025mAh बैटरी के साथ आता है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें डेटा की सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फंक्शन भी मिला है।
वीडियो कॉलिंग के लिए फाइंड एक्स9एस में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5G, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, GLONASS, Galileo, NFC और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।
ओप्पो के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन को दो स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज की कीमत 79,999 रुपये है। इसका 12GB + 512GB स्टोरेज मॉडल 89,999 रुपये में मिल रहा है। यह फोन Midnight Grey, Lavender Sky और Sunset Orange कलर में अवेलेबल है।
सबसे पहले फ्लिपकार्ट की बात करें, तो यह स्मार्टफोन पर इस शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर 7999 रुपये की भारी-भरकम छूट पर मिल रहा है। यह डिस्कउंट ICICI बैंक की ओर से दिया जा रहा है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन और 3292 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है।
अमेजन इंडिया से ओप्पो फाइंड एक्स9एस को 7999 रुपये बैंक डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस पर 2,813 रुपये की ईएमआई मिल रही है। साथ ही, फोन पर 56,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
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