REDMI Note 15 SE 5G पर 1000 रुपये की छूट, 50MP कैमरा वाले फोन की सेल भारत में शुरू

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 07, 2026, 01:46 PM (IST)
REDMI Note 15 SE 5G फोन में 6.77 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें 3200 Nits ब्राइटनेस मिलती है।
REDMI Note 15 SE 5G फोन Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4nm 5G प्रोसेसर से लैस है। साथ ही यह Android 15 बेस्ड Xiaomi Hyper OS 2 पर काम करता है।
REDMI Note 15 SE 5G RAM फोन तीन वेरिएंट्स में आता है। इस फोन में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।
REDMI Note 15 SE 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है।
REDMI Note 15 SE 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
REDMI Note 15 SE 5G फोन में कंपनी ने 5800mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
REDMI Note 15 SE 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। आज फोन की सेल आज 7 अप्रैल से भारत में शुरू हो गई है।
REDMI Note 15 SE 5G फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है।
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